Россия и США провели обмен заключенными в Абу-Даби

Москва освободила Ксению Карелину, которую в РФ приговорили к 12 годам за пожертвование украинской благотворительной организации

Ксения Карелина (Фото: ресурс оккупантов)

Соединенные Штаты и Россия обменялись заключенными в рамках соглашения, организованного спецслужбами обоих государств. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

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Обмен произошел утром в четверг, 10 апреля, в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

"Россия и США осуществили обмен заключенными утром в четверг в Абу-Даби в знак продолжения укрепления доверия, поскольку обе стороны добиваются достижения соглашения о прекращении войны в Украине", – говорится в сообщении.

Москва освободила Ксению Карелину с двойным гражданством США и России. В прошлом году женщину приговорили к 12 годам колонии строгого режима после того, как ее признали виновной в России в государственной измене за пожертвование около $100 базирующейся в США украинской благотворительной организации.

В обмен на это Штаты освободили Артура Петрова, имеющего гражданство РФ и Германии. Его арестовали в 2023 году на Кипре по запросу США за возможный экспорт микроэлектроники.

Адвокат Карелиной Михаил Мушаилов в комментарии Reuters подтвердил, что ее освободили в рамках обмена между Москвой и Вашингтоном. Она вылетела в США на самолете из Абу-Даби в четверг утром, добавил он.

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