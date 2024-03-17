Російські ЗМІ запустили фейк про вбивство київського забудовника. Він спростував свою смерть

На російському телебаченні показали сюжет про вбивство в Таїланді, де жертву неправильно ідентифікували як засновника Taryan Group

Артур Мхітарян (Фото: Instagram)

Російські засоби масової інформації запустили фейк про вбивство в Таїланді київського забудовника Артура Мхітаряна (Taryan Group) – нібито його знайшли зарізаним "у приватному будинку серед кущів марихуани". Повідомлення про вбивство з'явилися в російськомовних медіа 14 березня, а 16 березня Мхітарян спростував ці чутки.

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"Зі мною все гаразд, у доброму здравії та чудовому настрої. Все, що вам треба знати про обʼєктивність російських новин і перевірки фактів. Про марихуану сильно було, але, судячи з усього, це російську журналістику було знайдено в кущах марихуани", – написав він в Instagram.

У дописі він посилається на сюжет російської програми "Вєсті", де новину про вбивство проілюстрували зображенням Мхітаряна.

Фото: сюжет програми "Вєсті"

Її ведучий сказав дослівно таке: "Про загиблого кажуть, що він, бувши громадянином Росії, володів бізнесом в Україні".

Пресслужба Taryan Group в коментарі LIGA.net повідомила, що це неправда – Мхітарян не є громадянином Росії.