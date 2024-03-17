Російські ЗМІ запустили фейк про вбивство київського забудовника. Він спростував свою смерть
Російські засоби масової інформації запустили фейк про вбивство в Таїланді київського забудовника Артура Мхітаряна (Taryan Group) – нібито його знайшли зарізаним "у приватному будинку серед кущів марихуани". Повідомлення про вбивство з'явилися в російськомовних медіа 14 березня, а 16 березня Мхітарян спростував ці чутки.
"Зі мною все гаразд, у доброму здравії та чудовому настрої. Все, що вам треба знати про обʼєктивність російських новин і перевірки фактів. Про марихуану сильно було, але, судячи з усього, це російську журналістику було знайдено в кущах марихуани", – написав він в Instagram.
У дописі він посилається на сюжет російської програми "Вєсті", де новину про вбивство проілюстрували зображенням Мхітаряна.
Її ведучий сказав дослівно таке: "Про загиблого кажуть, що він, бувши громадянином Росії, володів бізнесом в Україні".
Пресслужба Taryan Group в коментарі LIGA.net повідомила, що це неправда – Мхітарян не є громадянином Росії.
- Девелоперська компанія Taryan Group (Тарян Груп) будує дороге житло в центрі Києва, серед її проєктів – ЖК Taryan Towers, ЖК NVER (за іменем засновника групи, колишнього депутата Верховної Ради Нвєра Мхітаряна), ЖК Royal Tower, ЖК Jack House. Артур Мхітарян – засновник Taryan Group.