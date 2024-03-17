Российские СМИ запустили фейк об убийстве киевского застройщика. Он опроверг свою смерть
Российские средства массовой информации запустили фейк об убийстве в Таиланде киевского застройщика Артура Мхитаряна (Taryan Group) – его якобы нашли зарезанным "в частном доме среди кустов марихуаны". Сообщения об убийстве появились в русскоязычных медиа 14 марта, а 16 марта Мхитарян опроверг слухи о своем убийстве.
"Со мной все хорошо, в добром здравии и отличном настроении. Все, что вам нужно знать об объективности российских новостей и проверке фактов. О марихуане сильно было, но, судя по всему, это российская журналистика была найдена в кустах марихуаны", — написал он в Instagram.
В сообщении он ссылается на сюжет российской программы "Вести", где новость об убийстве проиллюстрировали изображением Мхитаряна.
Ее ведущий сказал дословно такое: "О погибшем говорят, что он, будучи гражданином России, владел бизнесом в Украине".
- Девелоперская компания Taryan Group (Тарян Груп) строит дорогое жилье в центре Киева, среди ее проектов – ЖК Taryan Towers, ЖК NVER (по имени основателя группы, бывшего депутата Верховной Рады Нвера Мхитаряна), ЖК Royal Tower, ЖК Jack House. Артур Мхитарян – директор ООО "Тарян Груп".