Российские СМИ запустили фейк об убийстве киевского застройщика. Он опроверг свою смерть

На российском телевидении показали сюжет об убийстве в Таиланде, где жертву неправильно идентифицировали как директора Taryan Group

Артур Мхитарян (Фото: Instagram)

Российские средства массовой информации запустили фейк об убийстве в Таиланде киевского застройщика Артура Мхитаряна (Taryan Group) – его якобы нашли зарезанным "в частном доме среди кустов марихуаны". Сообщения об убийстве появились в русскоязычных медиа 14 марта, а 16 марта Мхитарян опроверг слухи о своем убийстве.

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"Со мной все хорошо, в добром здравии и отличном настроении. Все, что вам нужно знать об объективности российских новостей и проверке фактов. О марихуане сильно было, но, судя по всему, это российская журналистика была найдена в кустах марихуаны", — написал он в Instagram.

В сообщении он ссылается на сюжет российской программы "Вести", где новость об убийстве проиллюстрировали изображением Мхитаряна.

Фото: сюжет программы "Вести"

Ее ведущий сказал дословно такое: "О погибшем говорят, что он, будучи гражданином России, владел бизнесом в Украине".