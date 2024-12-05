Сікорський – про закриття консульства Польщі в Петербурзі: РФ не має права на контрзаходи

Радослав Сікорський зазначив, що Польща очікувала такого кроку від РФ після закриття російського консульства в Познані

Радослав Сікорський (Фото: Domenic Aquilina/EPA)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава з "гідною байдужістю" сприймає новину про те, що Росія закриває польське генеральне консульство в Санкт-Петербурзі. Таку думку глава польської дипломатії висловив під час спілкування з журналістами на Мальті, його слова наводить PAP.

Сікорський зазначив, що Польща очікувала такого кроку від РФ після закриття російського консульства в Познані.

"Росія насправді не має права на контрзаходи, адже закриття консульства в Познані було спричинене диверсійними діями в Польщі та країнах-союзниках. Ці диверсії є злочинами, які лише завдяки щасливому збігу обставин ще не призвели до жертв", – наголосив глава польського МЗС.

Сікорський зазначив, що Росію такою, якою вона є, знають усі.

Раніше у четвер, 5 грудня, Міністерство закордонних справ Росії оголосило про закриття польського генконсульства у Петербурзі. Воно перестане працювати 10 січня 2025 року.

22 жовтня 2024 року Сікорський вирішив закрити консульство РФ у Познані й оголосити його персонал небажаним на території Польщі.

16 листопада Сікорський заявив, що після закриття генконсульства РФ у Познані ця будівля може стати консульством України, якщо Київ подасть відповідний запит.

27 листопада Сибіга заявив, що Україна зацікавлена у тому, аби отримати від Польщі будівлю генерального консульства Росії у Познані.