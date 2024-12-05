Сикорский – о закрытии консульства Польши в Петербурге: РФ не имеет права на контрмеры

Радослав Сикорский отметил, что Польша ожидала такого шага от РФ после закрытия российского консульства в Познани

Радослав Сикорский (Фото: Domenic Aquilina/EPA)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава с "достойным безразличием" воспринимает новость о том, что Россия закрывает польское генеральное консульство в Санкт-Петербурге. Такое мнение глава польской дипломатии высказал в ходе общения с журналистами на Мальте, его слова приводит PAP.

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Сикорский отметил, что Польша ожидала такого шага от РФ после закрытия российского консульства в Познани.

"Россия на самом деле не имеет права на контрмеры, ведь закрытие консульства в Познани было вызвано диверсионными действиями в Польше и странах-союзниках. Эти диверсии являются преступлениями, которые лишь по счастливому стечению обстоятельств еще не привели к жертвам", – подчеркнул глава польского МИД.

Сикорский отметил, что Россию такой, как она есть, знают все.

Ранее в четверг, 5 декабря, Министерство иностранных дел России объявило о закрытии польского генконсульства в Петербурге. Оно перестанет работать 10 января 2025 года.

22 октября 2024 Сикорский решил закрыть консульство РФ в Познани и объявить его персонал нежелательным на территории Польши.

16 ноября Сикорский заявил, что после закрытия генконсульства РФ в Познани это здание может стать консульством Украины, если Киев подаст соответствующий запрос.

27 ноября Сибига заявил, что Украина заинтересована в том, чтобы получить от Польши здание генерального консульства России в Познани.