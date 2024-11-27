Украина хочет получить здание генконсульства РФ в Познани, уже отправила запрос – Сибига

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Украина заинтересована в том, чтобы получить от Польши здание генерального консульства России в Познани, заявил глава министерства иностранных дел Андрей Сибига в комментарии Укринформу.

Это здание освобождается, поскольку Варшава признала российских дипломатов нежелательными лицами и закрывается дипломатическое учреждение. Чиновники страны-агрессора должны покинуть Польшу до 30 ноября.

Украина готова принять этот дом и разместить в нем свое дипломатическое учреждение, подтвердил глава МИД.

"Я благодарен польскому коллеге за это предложение. Мы уже отправили официальную ноту польской стороне с соответствующим запросом и ждем конкретных деталей", – отметил дипломат.

Он отметил, что в Великопольском воеводстве находится немало украинских граждан, а значит, МИД рассматривает Познань как одну из возможных локаций для расширения консульского присутствия в стране.

Здание генконсультсва РФ в Познани (Фото: ресурс окупантов)

22 октября 2024 года глава польской дипломатии Сикорский решил закрыть консульство Российской Федерации в Познани и объявить его персонал нежелательным на территории Польши.

16 ноября Сикорский заявил, что после закрытия генконсульства РФ в Познани это здание может стать консульством Украины, если Киев подаст соответствующий запрос .