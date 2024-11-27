Україна хоче отримати будівлю генконсульства Росії у Познані, вже надіслала запит Польщі – Сибіга

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Україна зацікавлена у тому, аби отримати від Польщі будинок генерального консульства Росії у Познані, заявив очільник міністерства закордонних справ Андрій Сибіга у коментарі Укрінформу.

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Ця будівля звільняється, оскільки Варшава визнала російських дипломатів небажаними особами й дипломатична установа закривається. Службовці країни-агресора мають залишити Польщу до 30 листопада.

Натомість Україна готова прийняти цей будинок та розмістити в ньому свою дипломатичну установу, підтвердив голова МЗС.

"Я вдячний польському колезі за цю пропозицію. Ми вже відправили офіційну ноту польській стороні з відповідним запитом і чекаємо на конкретні деталі", – зазначив дипломат.

Він зауважив, що у Великопольському воєводстві перебуває чимало українських громадян, а отже МЗС розглядає Познань як одну з можливих локацій для розширення консульської присутності в країні.

Будівля генконсультсва РФ у Познані (Фото: ресурс окупантів)

22 жовтня 2024 року голова польської дипломатії Сікорський вирішив закрити консульство Російської Федерації в Познані та оголосити його персонал небажаним на території Польщі.

16 листопада Сікорський заявив, що після закриття генконсульства РФ у Познані ця будівля може стати консульством України, якщо Київ подасть відповідний запит.