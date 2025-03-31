Сікорський – про Путіна: Трамп потроху усвідомлює, з яким партнером має справу

Радослав Сікорський (Фото: Radek Pietruszka/EPA)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що президент США Дональд Трамп поступово усвідомлює, з яким "партнером" він має справу, маючи на увазі російського диктатора Володимира Путіна. Свою думку міністр висловив за результатами переговорів у Мадриді за участі очільників дипломатії Іспанії, Німеччини, Франції, Італії, Великої Британії та Польщі, передає RMF24.

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"Схоже, що президент Дональд Трамп потроху усвідомлює, з яким партнером має справу", – сказав Сікорський, коментуючи зближення між Росією та США та нещодавні заяви американського президента щодо Путіна, які свідчать про те, що лідер США починає дратуватися позицією Кремля щодо припинення вогню в Україні.

"На жаль, той факт, що Україна погодилася на безумовне припинення вогню, не отримав позитивної відповіді від іншої сторони. І навіть цього обмеженого припинення вогню, з погляду типу цілей, які атакуються, на жаль, не дотримуються", – сказав Сікорський.

У своєму коментарі Сікорський звернув увагу на те, що концепція американської дипломатії, яка хотіла домовитися про мир в Україні без Європи, ймовірно, є помилковою, і європейські представники можуть допомогти Білому дому в розумінні та приборканні російського способу мислення про світ.

"Ми маємо зберегти готовність усієї Європи протистояти Путіну", – сказав глава польського МЗС, зазначивши, що Росія не прийняла безумовного перемир’я, множить умови, а тим часом порушує міжнародне право, бомбардуючи Україну.

Сікорський вважає, що необхідно встановити чітку дату припинення вогню.

"Ми не можемо чекати вічно, доки Путін припинить хотіти вбивати. Якщо він відкине навіть припинення вогню, не кажучи вже про міцний мир, нам доведеться запровадити більше санкцій та збільшити нашу допомогу Україні", – наголосив глава МЗС Польщі.