Сикорский – о Путине: Трамп понемногу осознает, с каким партнером имеет дело

РФ не приняла безусловное перемирие, множит условия, а между тем нарушает международное право, бомбардируя Украину, отметил глава МИД Польши

Радослав Сикорский (Фото: Radek Pietruszka/EPA)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что президент США Дональд Трамп постепенно осознает, с каким "партнером" он имеет дело, имея в виду российского диктатора Владимира Путина. Свое мнение министр высказал по результатам переговоров в Мадриде с участием глав дипломатии Испании, Германии, Франции, Италии, Великобритании и Польши, передает RMF24.

"Похоже, что президент Дональд Трамп понемногу осознает, с каким партнером имеет дело", — сказал Сикорский, комментируя сближение между Россией и США и недавние заявления американского президента относительно Путина, свидетельствующие о том, что лидер США начинает раздражаться позицией Кремля по прекращению огня в Украине.

"К сожалению, тот факт, что Украина согласилась на безусловное прекращение огня, не получил положительного ответа от другой стороны. И даже это ограниченное прекращение огня, с точки зрения типа атакуемых целей, к сожалению, не придерживается", – сказал Сикорский.

В своем комментарии Сикорский обратил внимание на то, что концепция американской дипломатии, которая хотела договориться о мире в Украине без Европы, вероятно, ошибочна, и европейские представители могут помочь Белому дому в понимании и обуздании российского образа мышления о мире.

"Мы должны сохранить готовность всей Европы противостоять Путину", – сказал глава польского МИД, отметив, что Россия не приняла безусловное перемирие, множит условия, а между тем нарушает международное право, бомбардируя Украину.

Сикорский считает, что необходимо установить четкую дату прекращения огня.

"Мы не можем ждать вечно, пока Путин перестанет хотеть убивать. Если он отвергнет даже прекращение огня, не говоря уже о крепком мире, нам придется ввести больше санкций и увеличить нашу помощь Украине", — подчеркнул глава МИД Польши.

30 марта Трамп анонсировал введение вторичных пошлин "на всю нефть, поступающую из России", если он и Москва не смогут достичь соглашения по прекращению огня, и он сочтет, что в этом виновата именно РФ.

31 марта президент США заявил, что для России существует "психологический дедлайн", когда она должна согласиться на прекращение огня в Украине.