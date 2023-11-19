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Скандал у Німеччині: влада вимагає пояснень виступу таліба в мечеті Кельна

Этот материал также доступен на русском
19.11.2023, 15:32
Скандал у Німеччині: влада вимагає пояснень виступу таліба в мечеті Кельна - Фото
Центральна мечеть Кельна (Фото - Wikipeia)

Глава МВС Німеччини Ненсі Фезер різко розкритикувала виступ представника Талібану в одній із мечетей Кельна. Про це повідомляє Deutsche Welle.

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"Ніхто не має права надавати радикальним ісламістам майданчики для виступів у Німеччині", – заявила Фезер агентству dpa.

Раніше стало відомо, що високопосадовець радикального ісламістського руху Талібан, який править в Афганістані, виступив у мечеті міста Кельна.

Спецслужби Німеччини розпочали розслідування обставин цього виступу, сказала міністр. Вона також заявила, що Турецько-ісламська спілка релігійних установ має терміново надати вичерпні пояснення того, як став можливим виступ терориста в мечеті, що перебуває у їхньому віданні.

Міністр нагадала, що рух Талібан є відповідальним за масштабні та систематичні порушення прав людини і що Німеччина надає захист великій кількості біженців з Афганістану, які змушені були залишити свою країну після її захоплення Талібаном.

  • Рух Талібан захопив владу в Афганістані у серпні 2021 року.
  • У листопаді 2021 року спікер руху Талібан заявив, що таліби "хочуть мати хороші дипломатичні контакти та всебічні зв'язки з Росією" і вважають Крим російським.
  • У липні 2022 року представник Талібану взяв участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі, на якому також були делегації терористичних угруповань ДНР та ЛНР.

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Сергій Бережний
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