Скандал у Німеччині: влада вимагає пояснень виступу таліба в мечеті Кельна

Глава МВС Німеччини Ненсі Фезер різко розкритикувала виступ представника Талібану в одній із мечетей Кельна. Про це повідомляє Deutsche Welle.

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"Ніхто не має права надавати радикальним ісламістам майданчики для виступів у Німеччині", – заявила Фезер агентству dpa.

Раніше стало відомо, що високопосадовець радикального ісламістського руху Талібан, який править в Афганістані, виступив у мечеті міста Кельна.

Спецслужби Німеччини розпочали розслідування обставин цього виступу, сказала міністр. Вона також заявила, що Турецько-ісламська спілка релігійних установ має терміново надати вичерпні пояснення того, як став можливим виступ терориста в мечеті, що перебуває у їхньому віданні.

Міністр нагадала, що рух Талібан є відповідальним за масштабні та систематичні порушення прав людини і що Німеччина надає захист великій кількості біженців з Афганістану, які змушені були залишити свою країну після її захоплення Талібаном.

Рух Талібан захопив владу в Афганістані у серпні 2021 року.

У листопаді 2021 року спікер руху Талібан заявив, що таліби "хочуть мати хороші дипломатичні контакти та всебічні зв'язки з Росією" і вважають Крим російським.

У липні 2022 року представник Талібану взяв участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі, на якому також були делегації терористичних угруповань ДНР та ЛНР.

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