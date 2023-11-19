Скандал в Германии: власти требуют объяснений выступления талиба в мечети Кельна

Глава МВД Германии Нэнси Фезер резко раскритиковала выступление представителя Талибана в одной из мечетей Кельна. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"Никто не имеет права предоставлять радикальным исламистам площадки для выступлений в Германии", – заявила Фезер агентству dpa.

Ранее стало известно, что высокопоставленный представитель правящего в Афганистане радикального исламистского движения Талибан выступил в мечети города Кельна.

Спецслужбы Германии начали расследование обстоятельств этого выступления, сказала министр. Она также заявила, что Турецко-исламский союз религиозных организаций должен срочно предоставить исчерпывающие объяснения того, как стало возможно выступление террориста в мечети, которая находится в их ведении.

Министр напомнила, что движение Талибан ответственно за масштабные и систематические нарушения прав человека и что Германия предоставляет защиту множеству беженцев из Афганистана, которые вынуждены были покинуть свою страну после ее захвата Талибаном.

Движение Талибан захватило власть в Афганистане в августе 2021 года.

В ноябре 2021 года спикер движения Талибан заявил, что талибы "хотят иметь хорошие дипломатические контакты и всесторонние связи с Россией" и считают Крым российским.

В июле 2022-го представитель Талибана принял участие в Петербургском международном экономическом форуме, на котором также были делегации террористических группировок ДНР и ЛНР.

Читайте также: Россия договорилась продавать свой бензин и пшеницу Талибану, еще и со скидкой – Reuters

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.