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Скандал в Германии: власти требуют объяснений выступления талиба в мечети Кельна

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2023, 15:32
Скандал в Германии: власти требуют объяснений выступления талиба в мечети Кельна - Фото
Центральная мечеть Кельна (Фото - Wikipeia)

Глава МВД Германии Нэнси Фезер резко раскритиковала выступление представителя Талибана в одной из мечетей Кельна. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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"Никто не имеет права предоставлять радикальным исламистам площадки для выступлений в Германии", – заявила Фезер агентству dpa. 

Ранее стало известно, что высокопоставленный представитель правящего в Афганистане радикального исламистского движения Талибан выступил в мечети города Кельна.

Спецслужбы Германии начали расследование обстоятельств этого выступления, сказала министр. Она также заявила, что Турецко-исламский союз религиозных организаций должен срочно предоставить исчерпывающие объяснения того, как стало возможно выступление террориста в мечети, которая находится в их ведении.

Министр напомнила, что движение Талибан ответственно за масштабные и систематические нарушения прав человека и что Германия предоставляет защиту множеству беженцев из Афганистана, которые вынуждены были покинуть свою страну после ее захвата Талибаном. 

  • Движение Талибан захватило власть в Афганистане в августе 2021 года.
  • В ноябре 2021 года спикер движения Талибан заявил, что талибы "хотят иметь хорошие дипломатические контакты и всесторонние связи с Россией" и считают Крым российским.
  • В июле 2022-го представитель Талибана принял участие в Петербургском международном экономическом форуме, на котором также были делегации террористических группировок ДНР и ЛНР.

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Сергей Бережной
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Германияталибанмечетьисламнэнси фезер

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