Sky News: Шотландія готується до можливого візиту Трампа цього літа

Поліція Шотландії підтвердила медіа, що готується до "можливого візиту пізніше цього місяця"

Дональд Трамп (Фото: Samuel Corum / EPA)

Розробляються плани щодо можливого візиту президента Сполучених Штатів Дональда Трампа до Великої Британії найближчими тижнями. Про це повідомив телеканал Sky News із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Вони розповіли, що президент США, ймовірно, приземлиться в Шотландії, щоб відвідати свої поля для гольфу наприкінці липня або на початку серпня.

Поліція Шотландії підтвердила Sky News, що готується до "можливого візиту пізніше цього місяця".

За словами інсайдерів, до 5000 офіцерів можуть бути залучені в цілодобовій роботі під час перебування Трампа.

Попри те що точна дата ще не визначена через гнучкий графік американського президента, його син Ерік Трамп раніше заявляв, що його батько планує відвідати офіційне відкриття нового гольф-поля в Абердинширі цього літа.

Очікується, що цей візит стане першою поїздкою до Шотландії після його перемоги на виборах у США.

Шотландські посадовці відмовилися від коментарів щодо можливого візиту.

28 грудня 2024 року повідомлялося, що Трамп може стати першим президентом у сучасній історії, якого королівська родина Великої Британії прийме з двома державними візитами.

Офіційні записи королівської родини, датовані 1954 роком, показують, що жоден обраний лідер ніколи не відвідував Британію з державними візитами двічі. Лише два монархи користувалися цією честю протягом 70 років.