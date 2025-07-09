Sky News: Шотландия готовится к возможному визиту Трампа этим летом
Дональд Трамп (Фото: Samuel Corum / EPA)

Разрабатываются планы по возможному визиту президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в Великобританию в ближайшие недели. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

Они рассказали, что президент США, вероятно, приземлится в Шотландии, чтобы посетить свои поля для гольфа в конце июля или начале августа.

Полиция Шотландии подтвердила Sky News, что готовится к "возможному визиту позже в этом месяце".

По словам инсайдеров, до 5000 офицеров могут быть вовлечены в круглосуточную работу во время пребывания Трампа.

Несмотря на то что точная дата еще не определена из-за гибкого графика американского президента, его сын Эрик Трамп ранее заявлял, что его отец планирует посетить официальное открытие нового гольф-поля в Абердиншире этим летом.

Ожидается, что этот визит станет первой поездкой в Шотландию после победы на выборах в США.

Шотландские чиновники отказались от комментариев по поводу возможного визита.

  • 28 декабря 2024 года сообщалось, что Трамп может стать первым президентом в современной истории, которого королевская семья Великобритании примет с двумя государственными визитами.
  • Официальные записи королевской семьи, датированные 1954 годом, показывают, что ни один избранный лидер никогда не посещал Британию с государственными визитами дважды. Только два монарха пользовались этой честью в течение 70 лет.
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