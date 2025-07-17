Словенія першою в Європі визнала двох міністрів Ізраїлю персонами нон ґрата

Таня Файон (Фото: x.com/tfajon)

Словенія оголосила двох міністрів ізраїльського кабінету міністрів персонами нон ґрата. Вона стала першою країною Євросоюзу, яка пішла на такий крок, повідомила міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон передає Reuters.

Ідеться про вкрай правих міністра національної безпеки Ітаміра Бен-Гвіра та міністра фінансів Бецалеле Смотрича. Їх звинуватили в "геноцидних заявах" і підбурюванні до насильства проти палестинців.

Бен-Гвір і Смотрич (Фото: wikipedia)

За словами Файон, Словенія зважилася на такий крок після того, як міністри закордонних справ Євросоюзу на зустрічі 15 липня не змогли домовитися про спільні дії проти Ізраїлю у зв'язку зі звинуваченнями в порушенні прав людини.

"Такого роду національний захід – перший у своєму роді в Європейському Союзі. Ми відкриваємо нові горизонти. Готуються й інші заходи", – сказала вона, не вдаючись у подробиці.

Уряд Словенії заявляв, що ізраїльські міністри нібито публічно виступають за розширення "незаконних ізраїльських поселень на Західному березі" і "примусове виселення палестинців". А у 2024 році країна визнала незалежну палестинську державу.