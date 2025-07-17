Словения первой в Европе признала двух министров Израиля персонами нон грата
Словения объявила двух министров израильского кабинета министров персонами нон грата. Она стала первой страной Евросоюза, которая пошла на такой шаг, сообщила министр иностранных дел Словении Таня Файон передает Reuters.
Речь идет о крайне правых министре национальной безопасности Итамире Бен-Гвире и министре финансов Бецалеле Смотриче. Их обвинили в "геноцидных заявлениях" и подстрекательстве к насилию против палестинцев.
По словам Файон, Словения решилась на такой шаг после того, как министры иностранных дел Евросоюза на встрече 15 июля не смогли договориться о совместных действиях против Израиля в связи с обвинениями в нарушении прав человека.
"Такого рода национальная мера – первая в своем роде в Европейском Союзе. Мы открываем новые горизонты. Готовятся и другие меры", – сказала она, не вдаваясь в подробности.
Правительство Словении заявляло, что израильские министры якобы публично выступают за расширение "незаконных израильских поселений на Западном берегу" и "принудительное выселение палестинцев". А в 2024 году страна признала независимое палестинское государство.
- 10 апреля Макрон заявил, что Франция может признать палестинское государство на конференции ООН по израильско-палестинскому конфликту, на которой Франция будет сопредседательствовать с Саудовской Аравией в июне.
- Однако 6 июня глава французского МИД заявил, что страна не будет этого делать самостоятельно.
- 13 июня должна была состояться конференция ООН по урегулированию израильско-палестинского конфликта. Однако ее перенесли из-за военной операции Израиля против Ирана.
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