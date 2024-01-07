Спікер Конгресу: Ми готові підтримувати Україну, але не розуміємо стратегію Білого Дому

Джонсон заявив, що його виборці не розуміють, яку саме мету має політика Байдена щодо вторгнення Росії в Україну

Як заявив спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон, він голосував проти затвердження нової військової допомоги Україні, оскільки хотів цим "послати сигнал" Білому дому. Республіканці будуть готові проголосувати за допомогу, як тільки адміністрація Джо Байдена пояснить їм її стратегію щодо України, сказав політик в інтерв'ю CBS.

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Джонсон заявив, що його виборці не розуміють, яку саме мету має політика Байдена щодо вторгнення Росії в Україну.

Він також перерахував питання, на які хотів би отримати відповіді від Білого дому: "Яка має бути завершальна фаза війни? Яка у нас стратегія? Яку мету ми переслідуємо?"

Джонсон також хоче отримати гарантії, що США повністю контролюватимуть витрачання коштів із військової допомоги.

Спікер стверджує, що через зростання державного боргу США Вашингтону для бюджетування допомоги Україні "доведеться позичати десь гроші" та "потрібна відповідальність перед людьми, які допомогу фінансують".

Джонсон підкреслив, що республіканці в Палаті представників не проти виділення допомоги Україні, і нагадав, що під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським сказав, що вони "повні рішучості підтримати український народ, боротьбу за свободу та проти Володимира Путіна, який, на мій погляд, є безжальним диктатором".

При цьому на запитання журналістки, чи зможе Конгрес забезпечити виділення допомоги Україні до лютого, Джонсон відповів, що "ми повинні забезпечити безпеку кордонів США, перш ніж забезпечувати безпеку будь-кого ще".

6 грудня 2023 року президент США Джо Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.

13 грудня президент Зеленський повернувся зі США, де намагався переконати Конгрес проголосувати за допомогу Україні без позитивного результату.

Конгрес пішов на зимові канікули, не прийнявши додаткову допомогу Україні.

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