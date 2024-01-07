Спикер Конгресса: Мы готовы поддерживать Украину, не понимаем стратегию Белого Дома

Джонсон заявил, что его избиратели не понимают, какую именно цель преследует политика Байдена относительно вторжения России в Украину

Майк Джонсон (Фото: EPA)

Как заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, он голосовал против утверждения новой военной помощи Украине, так как хотел этим "послать сигнал" Белому дому. Республиканцы будут готовы проголосовать за помощь, как только администрация Джо Байдена объяснит им ее стратегию по Украине, сказал политик в интервью CBS.

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Джонсон заявил, что его избиратели не понимают, какую именно цель преследует политика Байдена относительно вторжения России в Украину.

Он также перечисли вопросы, на которые хотел бы получить ответы от Белого дома: "Какой должна быть завершающая фаза войны? Какая у нас стратегия? Какую цель мы преследуем?"

Джонсон также хочет получить гарантии, что США будут полностью контролировать расходование средств из военной помощи.

Спикер утверждает, что из-за роста государственного долга США Вашингтону для бюджетирования помощи Украине "придется занять где-то деньги" и "нужна ответственность перед людьми, которые помощь финансируют".

Джонсон подчеркнул, что республиканцы в Палате представителей не против выделения помощи Украине, и напомнил, что при встрече с президентом Владимиром Зеленским сказал, что они "полны решимости поддержать украинский народ, борьбу за свободу и против Владимира Путина, который, на мой взгляд, является безжалостным диктатором".

При этом на вопрос журналистки, сможет ли Конгресс обеспечить выделение помощи Украине до февраля, Джонсон ответил, что "мы должны обеспечить безопасность границ США, прежде чем обеспечивать безопасность кого-либо еще".

6 декабря 2023 года президент США Джо Байден обратился в Конгресс с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.

13 декабря президент Зеленский вернулся из США, где пытался убедить Конгресс проголосовать за помощь Украине, без положительного результата.

Конгресс ушел на зимние каникулы, не приняв дополнительной помощи Украине.

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