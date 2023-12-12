США зірвали замах на лідера сикхів, директор ФБР поїхав до Індії обговорювати ситуацію

CNN: Глава ФБР в Індії обговорює з урядом скандал через замах в США на лідера сикхських сепаратистів

Гурпатвант Сінгх Паннун (Фото - скриншот із відео)

Директор ФБР Крістофер Рей перебуває в Індії, щоб обговорити з урядом країни скандал, що вийшов на офіційний рівень, через спробу замаху в США на лідера сикхських сепаратистів. Про це повідомляє CNN.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Наприкінці листопада медіа повідомляли, що американські спецслужби зірвали замах на головного юрисконсульта організації "Сикхи за справедливість" Гурпатванта Сінгха Паннуна, який має громадянство США та Канади, і передали попередження уряду Індії, який, за їхніми даними, може бути причетним до замаху.

Як зазначає CNN, федеральна прокуратура США звинуватила громадянина Індії у замаху на вбивство. В обвинувальному висновку йшлося, що кілер діяв за вказівкою неназваного урядовця уряду Індії.

Хоча уряд Індії заперечує свою причетність до ймовірної змови з метою вбивства Паннуна, проте водночас влада створила комісію для розслідування звинувачень.

Ця реакція помітно відрізняється від тієї, яку Нью-Делі продемонструвало 19 вересня 2023 року, коли Канада та Індія взаємно вислали дипломатів після заяви прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо про причетність індійських спецслужб до вбивства в Канаді сикхського лідера Хардіпа Сінгха Ніджара.

CNN припускає, що візит директора ФБР до Індії покликаний налагодити взаємодію між спецслужбами країн для встановлення істини та вироблення механізмів співробітництва.

Сепаратистський рух сикхів (за створення самостійної держави Халістан) визнано в Індії терористичним та переслідується згідно із законом. Паннун, який живе в США і є одним з ідеологічних лідерів руху, стверджує, що хоча його діяльність дійсно "кидає виклик територіальній цілісності Індії", він закликає до незалежності "через виборчі бюлетені, а не через стрілянину".

У 1984 році прем'єр-міністрка Індії Індіра Ганді була вбита її тілоохоронцями-сикхами після того, як наказала силою звільнити захоплену сепаратистами священну реліквію сикхів, що призвело до масштабних зіткнень і загибелі багатьох людей.