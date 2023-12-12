США сорвали покушение на лидера сикхов, директор ФБР поехал в Индию обсуждать ситуацию
Директор ФБР Кристофер Рэй находится в Индии, чтобы обсудить с правительством страны вышедший на официальный уровень скандал из-за попытки покушения в США на лидера сикхских сепаратистов. Об этом сообщает CNN.
В конце ноября медиа сообщали, что американские спецслужбы сорвали покушение на главного юрисконсульта организации "Сикхи за справедливость" Гурпатванта Сингха Паннуна, который имеет гражданство США и Канады, и передали предупреждение правительству Индии, которое, по их данным, может быть причастно к покушению.
Как отмечает CNN, федеральная прокуратура США предъявила обвинение гражданину Индии в покушении на убийство. В обвинительном заключении было сказано, что киллер действовал по указанию неназванного чиновника правительства Индии.
Хотя правительство Индии отрицает свою причастность к предполагаемому заговору с целью убийства Паннуна, однако при этом власти создали комиссию для расследования обвинений.
Эта реакция заметно отличается от той, которую Нью-Дели продемонстрировало 19 сентября 2023 года, когда Канада и Индия взаимно выслали дипломатов после заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо о причастности индийских спецслужб к убийству в Канаде сикхского лидера Хардипа Сингха Ниджара.
CNN предполагает, что визит директора ФБР в Индию призван наладить взаимодействие между спецслужбами стран для установления истины и выработки механизмов сотрудничества.
Сепаратистское движение сикхов (за создание самостоятельного государства Халистан) признано в Индии террористическим и преследуется по закону. Живущий в США Паннун, который является одним из идеологических лидеров движения, утверждает, что хотя его деятельность действительно "бросает вызов территориальной целостности Индии", он призывает к независимости "через избирательные бюллетени, а не через стрельбу".
В 1984 году премьер-министр Индии Индира Ганди была убита ее телохранителями-сикхами после того, как приказала силой освободить захваченную сепаратистами священную реликвию сикхов, что привело к масштабным столкновениям и гибели множества людей.
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