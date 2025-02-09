Стармер звільнив міністра охорони здоров'я через коментарі у WhatsApp

Ендрю Гвінн (Фото: X-акаунт політика)

У суботу, 8 лютого, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер звільнив міністра охорони здоров’я Ендрю Гвінна і відсторонив його від членства у Лейбористській партії через неетичні повідомлення у WhatsApp. Про це повідомило агентство Reuters.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Гвінн перепросив у соціальній мережі X (колишній Twitter) після матеріалу Mail on Sunday за те, що він надсилав повідомлення у WhatsApp, які ображали виборців та інших членів парламенту.

"Я глибоко шкодую про свої нерозсудливі коментарі та прошу вибачення за будь-яку заподіяну образу. Я повністю розумію рішення, ухвалені прем'єр-міністром і партією, і, хоча я глибоко засмучений тим, що мене відсторонили, всіляко підтримуватиму їх", – заявив колишній міністр.

Речник уряду сказав, що Стармер налаштований підтримувати високі стандарти поведінки на державній посаді.

"Він без вагань вживатиме заходів проти будь-якого міністра, який не відповідає цим стандартам, як це було в цьому випадку", – сказав речник.

8 лютого газета The Mail on Sunday повідомила, що у закритій групі Гвінн писав сексистські коментарі про заступницю премʼєр-міністра Британії Анджелу Рейнер та расистські зауваження про депутатку Даян Ебботт, яка стала першою британською темношкірою парламентаркою від Лейбористської партії.

Політик також образливо висловлювався на адресу євреїв. Крім цього, Гвінн писав, що сподівається, що 72-річна мешканка Стокпорта, яка звернулася до місцевого депутата зі скаргою на вивезення сміття, незабаром помре.

5 липня 2024 року стало відомо, що Консервативна партія програла на дострокових парламентських виборах у Британії, більшість голосів отримала Лейбористська партія.

Того самого дня новопризначений прем'єр, лідер лейбористів Стармер оголосив склад свого уряду.