Стармер уволил министра здравоохранения из-за комментариев в WhatsApp

Эндрю Гвинн (Фото: X-аккаунт политика)

В субботу, 8 февраля, премьер-министр Великобритании Кир Стармер уволил министра здравоохранения Эндрю Гвинна и отстранил его от членства в Лейбористской партии из-за неэтических сообщений в WhatsApp. Об этом сообщило агентство Reuters.

Гвинн извинился в социальной сети X (бывший Twitter) после материала Mail on Sunday за то, что он отправлял сообщения в WhatsApp, которые оскорбляли избирателей и других членов парламента.

"Я глубоко сожалею о своих безрассудных комментариях и извиняюсь за любое причиненное оскорбление. Я полностью понимаю решения, принятые премьер-министром и партией, и, хотя я глубоко расстроен тем, что меня отстранили, всячески буду поддерживать их", — заявил бывший министр.

Спикер правительства сказал, что Стармер настроен поддерживать высокие стандарты поведения на государственной должности.

"Он без колебаний будет принимать меры против любого министра, который не отвечает этим стандартам, как это было в этом случае", – сказал спикер.

8 февраля газета The Mail on Sunday сообщила, что в закрытой группе Гвинн писал сексистские комментарии о заместителе премьер-министра Британии Анджеле Рейнер и расистские замечания о депутате Дайан Эбботт, которая стала первой британской темнокожей парламентарием от Лейбористской партии.

Политик также оскорбительно высказывался относительно евреев. Кроме этого, Гвинн писал, что надеется, что 72-летняя жительница Стокпорта, обратившаяся к местному депутату с жалобой на вывоз мусора, скоро умрет.

5 июля 2024 года стало известно, что Консервативная партия проиграла на досрочных парламентских выборах в Британии, большинство голосов получила Лейбористская партия.

В тот же день новоназначенный премьер, лидер лейбористов Стармер объявил состав своего правительства.