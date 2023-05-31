Суд у Гаазі засудив колишніх голів спецслужби Югославії до 15 років ув'язнення

Міжнародний суд ООН у Гаазі розглянув апеляції двох колишніх голів спецслужби Югославії щодо раніше винесених ним вироків і посилив раніше визначене для них покарання. Про це повідомляє Reuters.

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Колишнього керівника служби безпеки Югославії Йовица Станішича та його заступника Франка Симатовича засуджено до 15 років позбавлення волі – суд визнав їх відповідальними за воєнні злочини під час військових дій у Хорватії та Боснії на початку 1990-х.

Серед іншого, суд ООН визнав їх винними в організації захоплення сербами в 1992 році міста Босанські-Шамац, яке було після захоплення фактично віддано на розграбування, його мешканці зазнавали зґвалтувань і тортур, а деякі з цивільних було вбито.

Міжнародний трибунал у справах колишньої Югославії домігся арешту та видачі Станішича та Симатовича у 2003 році. У 2013 році суд виправдав їх, визнавши зібрані слідством докази недостатніми. Цей вирок було оскаржено в апеляційної інстанції, а справа направлена на новий розгляд.

У 2021 році суд ООН (який ухвалив провадження від розпущеного на той час Міжнародного трибуналу у справах колишньої Югославії) визнав Станішича та Симатовича спільникам Слободана Мілошевича за змовою з метою вигнання хорватського та боснійського населення та розширення території Сербії, а також засудив кожного з них до 12 років позбавлення волі. Засуджені подали апеляцію на цей вирок.

31 травня 2023 року Міжнародний суд ООН закінчив розгляд апеляції та збільшив підсудним строк позбавлення волі до 15 років. Цей вирок остаточний та оскарженню не підлягає.

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