Суд в Гааге приговорил бывших глав спецслужбы Югославии к 15 годам заключения

Международный суд ООН в Гааге рассмотрел апелляции двух бывших глав спецслужбы Югославии по ранее вынесенным им приговорам и ужесточил ранее определенное для них наказание. Об этом сообщает Reuters.

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Бывший руководитель службы безопасности Югославии Йовица Станишич и его заместитель Франко Симатович приговорены к 15 годам лишения свободы – суд признал их ответственными за военные преступления во время военных действий в Хорватии и Боснии в начале 1990-х.

В числе прочего, суд ООН признал их виновными в организации захвата сербами в 1992 году города Босански-Шамац, который был после захвата фактически отдан на разграбление, его жители подвергались изнасилованиям и пыткам, а некоторые из гражданских были убиты.

Международный трибунал по делам бывшей Югославии добился ареста и выдачи Станишича и Симатовича в 2003 году. В 2013 году трибунал оправдал их, сочтя собранные следствием доказательства недостаточными. Этот приговор был обжалован в апелляционной инстанции, а дело направлено на новое рассмотрение.

В 2021 году суд ООН (который принял производство от распущенного к тому времени Международного трибунала по делам бывшей Югославии) признал Станишича и Симатовича сообщникам Слободана Милошевича по заговору с целью изгнания хорватского и боснийского населения и расширения территории Сербии, и приговорил каждого из них к 12 годам лишения свободы. Осужденные подали апелляцию на этот приговор.

31 мая 2023 года Международный суд ООН закончил рассмотрение апелляции и увеличил подсудимым срок лишения свободы до 15 лет. Этот приговор окончательный и обжалованию не подлежит.

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