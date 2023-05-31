Суд в Гааге приговорил бывших глав спецслужбы Югославии к 15 годам заключения
Международный суд ООН в Гааге рассмотрел апелляции двух бывших глав спецслужбы Югославии по ранее вынесенным им приговорам и ужесточил ранее определенное для них наказание. Об этом сообщает Reuters.
Бывший руководитель службы безопасности Югославии Йовица Станишич и его заместитель Франко Симатович приговорены к 15 годам лишения свободы – суд признал их ответственными за военные преступления во время военных действий в Хорватии и Боснии в начале 1990-х.
В числе прочего, суд ООН признал их виновными в организации захвата сербами в 1992 году города Босански-Шамац, который был после захвата фактически отдан на разграбление, его жители подвергались изнасилованиям и пыткам, а некоторые из гражданских были убиты.
Международный трибунал по делам бывшей Югославии добился ареста и выдачи Станишича и Симатовича в 2003 году. В 2013 году трибунал оправдал их, сочтя собранные следствием доказательства недостаточными. Этот приговор был обжалован в апелляционной инстанции, а дело направлено на новое рассмотрение.
В 2021 году суд ООН (который принял производство от распущенного к тому времени Международного трибунала по делам бывшей Югославии) признал Станишича и Симатовича сообщникам Слободана Милошевича по заговору с целью изгнания хорватского и боснийского населения и расширения территории Сербии, и приговорил каждого из них к 12 годам лишения свободы. Осужденные подали апелляцию на этот приговор.
31 мая 2023 года Международный суд ООН закончил рассмотрение апелляции и увеличил подсудимым срок лишения свободы до 15 лет. Этот приговор окончательный и обжалованию не подлежит.
- 19 января 2023 года Европарламент проголосовал за создание трибунала для суда над диктаторами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.
- В Офисе президента говорят, что создание международного трибунала относительно преступления агрессии против Украины перешло от обсуждения идеи к наработкам конкретного механизма.
- 17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию детей из Украины. Выданный в Гааге ордер – пожизненный.
- 19 марта Госдеп США поддержал создание спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины.
- 21 апреля появились сообщения, что в Евросоюзе также рассматривают в качестве наиболее реалистичного формат трибунала "гибридной" юрисдикции.
Комментарии