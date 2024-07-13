Суд закрив справу Алека Болдвіна – його звинувачували у ненавмисному вбивстві операторки Гатчинс
Суд штату Нью-Мексико зняв з актора Алека Болдвіна звинувачення в ненавмисному вбивстві кінооператорки українського походження Галини Гатчінс на знімальному майданчику у 2021 році. Про це повідомляє Bloomberg.
Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами
42-річна українка Гатчінс була вбита під час репетиції однієї зі сцен пострілом з револьвера, яким за сюжетом фільму "Іржа" користувався Болдвін – він виявився зарядженим бойовими патронами замість холостих.
Сторона обвинувачення стверджувала, що Болдвін грубо знехтував технікою безпеки на знімальному майданчику. Йому загрожувало до 18 місяців тюремного ув'язнення, свою провину актор заперечував – називав інцидент "трагічною випадковістю".
Адвокати подали клопотання про закриття справи 12 липня, стверджуючи, що прокурори не передали команді захисту ключового доказу – партії набоїв, які фігурували у справі. У такий спосіб вони поставили під сумнів хід розслідування і вказали на помилки, яких припустилися слідчі, що працювали на місці події.
Під час оголошення судового рішення Болдвін розплакався. Потім вони обійнялися з адвокатом і дружиною.
- У США започаткували меморіальну стипендію імені загиблої Гатчинс.
Читайте також: У Бразилії поліціянт вистрілив у футболіста через сутичку, яка виникла після матчу – відео