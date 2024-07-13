Суд закрыл дело Алека Болдуина – его обвиняли в непредумышленном убийстве оператора

Во время оглашения судебного решения Болдуин расплакался

Алек Болдуин (Фото: ЕРА/RAMSAY DE GIVE)

Суд штата Нью-Мексико снял с актера Алека Болдуина обвинения в непреднамеренном убийстве кинооператора украинского происхождения Галины Гатчинс на съемочной площадке в 2021 году. Об этом сообщает Bloomberg.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

42-летняя украинка Гатчинс была убита во время репетиции одной из сцен выстрелом из револьвера, которым по сюжету фильма "Ржавчина" пользовался Болдуин – он оказался заряженным боевыми патронами вместо холостых.

Сторона обвинения утверждала, что Болдуин грубо пренебрег техникой безопасности на съемочной площадке. Ему грозило до 18 месяцев тюремного заключения, свою вину актер отрицал – называл инцидент "трагической случайностью".

Адвокаты подали ходатайство о закрытии дела 12 июля, утверждая, что прокуроры не передали команде защиты ключевого доказательства – партии патронов, фигурировавших в деле. Таким образом они поставили под сомнение ход расследования и указали на ошибки, допущенные следователями, работавшими на месте происшествия.

Во время оглашения судебного решения Болдуин расплакался. Затем они обнялись с адвокатом и женой.

В США положили начало мемориальной стипендии имени погибшей Гатчинс.

Читайте также: В Бразилии полицейский выстрелил в футболиста из-за столкновения, возникшего после матча – видео