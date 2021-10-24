В США основали мемориальную стипендию имени погибшей Галины Хатчинс из Украины

В США Американский институт киноискусства (AFI) учредил стипендию имени уроженки Украины Галины Хатчинс – оператора-постановщика, которая трагически погибла во время съемок фильма "Ржавчина". Об этом сообщил ее супруг Мэтт Хатчинс в Twitter.

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Он поблагодарил друзей и наставников Галины в AFI за учреждение такой стипендии и за поддержку начинающих женщин-кинематографистов.

"Если кто-то хочет почтить ее память, пожалуйста, направьте свои пожертвования в этот фонд", – написал он.

На сайте института сказано, что AFI собирает пожертвования для финансирования стипендии имени Хатчинс.

Желающие могут пожертвовать от $5 до $250, или же любую другую сумму на свое усмотрение. Пожертвование может быть как единоразовым, так и ежемесячным.

22 октября 2021-го американский актер Алек Болдуин случайно застрелил на съемочной площадке кинооператора Галину Хатчинс. МИД подтвердил, что женщина была гражданкой Украины.

Вечером того же дня профсоюз работников индустрии развлечений в Лос-Анджелесе сообщил, что в оружии был один боевой патрон.

Судебное разбирательство свидетельствует, что помощник режиссера Дэйв Холлс не знал, что в винтовке были боевые патроны.

Болдуин в Twitter написал, что речь идет о трагической случайности и признался, что сломлен этим происшествием.

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Оксана Житнюк

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