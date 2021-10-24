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В США основали мемориальную стипендию имени погибшей Галины Хатчинс из Украины

Цей матеріал також доступний українською
24.10.2021, 16:42
В США основали мемориальную стипендию имени погибшей Галины Хатчинс из Украины - Фото
Галина Хатчинс (Фото - Facebook Jaime King)

В США Американский институт киноискусства (AFI) учредил стипендию имени уроженки Украины Галины Хатчинс – оператора-постановщика, которая трагически погибла во время съемок фильма "Ржавчина". Об этом сообщил ее супруг Мэтт Хатчинс в Twitter.

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Он поблагодарил друзей и наставников Галины в AFI за учреждение такой стипендии и за поддержку начинающих женщин-кинематографистов.

"Если кто-то хочет почтить ее память, пожалуйста, направьте свои пожертвования в этот фонд", – написал он.

В США основали мемориальную стипендию имени погибшей Галины Хатчинс из Украины


На сайте института сказано, что AFI собирает пожертвования для финансирования стипендии имени Хатчинс.

Желающие могут пожертвовать от $5 до $250, или же любую другую сумму на свое усмотрение. Пожертвование может быть как единоразовым, так и ежемесячным.

В США основали мемориальную стипендию имени погибшей Галины Хатчинс из Украины

  • 22 октября 2021-го американский актер Алек Болдуин случайно застрелил на съемочной площадке кинооператора Галину Хатчинс. МИД подтвердил, что женщина была гражданкой Украины.
  • Вечером того же дня профсоюз работников индустрии развлечений в Лос-Анджелесе сообщил, что в оружии был один боевой патрон.
  • Судебное разбирательство свидетельствует, что помощник режиссера Дэйв Холлс не знал, что в винтовке были боевые патроны.
  • Болдуин в Twitter написал, что речь идет о трагической случайности и признался, что сломлен этим происшествием.

Читайте также: Убийство Галины Хатчинс на съемочной площадке. Раненый режиссер прокомментировал трагедию

Оксана Житнюк
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Алек Болдуин кинематограф оператор стипендия Галина Хатчинс
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