The Telegraph: Будинок лідера ХАМАС Ганії замінували завербовані Моссадом іранські силовики

Початковий план полягав у вбивстві Ганії у травні на похоронах президента Ірану Раїсі, пише видання

Ісмаїл Ганія (Фото: Osamah Yahya/EPA)

Глава політбюро палестинського терористичного угрупування ХАМАС Ісмаїл Ганія загинув в Тегерані від вибухового пристрою, який заклали іранські силовики, завербовані спецслужбами Ізраїлю. Про це повідомило видання The Telegraph з посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з деталями операції.

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У матеріалі йдеться, що ізраїльське розвідувальне агентство Моссад завербувало агентів підрозділу іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), який відповідає за безпеку високопосадовців, щоб закласти вибухівку в трьох кімнатах будівлі, де перебував лідер ХАМАС під час візиту до Тегерану.

Початковий план полягав у вбивстві Ганії у травні на похоронах президента Ірану Ібрагіма Раїсі, який загинув унаслідок авіакатастрофи. Двоє іранських посадовців розповіли, що тоді операція не була проведена через велику кількість людей у ​​будівлі та високу ймовірність її провалу.

Замість цього двоє агентів розмістили вибухові пристрої в трьох кімнатах пансіонату КВІР на півночі Тегерана, де міг зупинитися лідер ХАМАС. За словами офіційних осіб, які мають записи з камер відеоспостереження, було помічено, як агенти входили та виходили з кількох кімнат протягом декількох хвилин.

Співрозмовники розповіли, що потім оперативники втекли з країни, але мали джерело в Ірані. Уночі 31 липня з-за кордону вони підірвали вибухівку в кімнаті, де перебував Ганія.

Один з іранських посадовців підтвердив, що Моссад завербував агентів підрозділу захисту високопосадовців Ансар аль-Махді в Тегерані й розповів про виявлення вибухових пристроїв ще у двох кімнатах.

Другий посадовець з КВІР сказав виданню, що "це приниження для Ірану та серйозне порушення безпеки".

Зараз у КВІР різні сектори звинувачують один одного у невдачах, додав перший співрозмовник.

31 липня палестинське терористичне угруповання ХАМАС заявило, що одного з його лідерів Ганію було вбито у Тегерані.

Іран пригрозив "суворою відповіддю" на ймовірне вбивство ватажка ХАМАС та підняв "червоний прапор помсти" на куполі мечеті Джамкаран.

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