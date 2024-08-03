The Telegraph: Дом главы ХАМАС Хании заминировали завербованные Моссадом иранские силовики

Первоначальный план заключался в убийстве Хании в мае на похоронах президента Ирана Раиси, пишет издание

Исмаил Хания (Фото: Osamah Yahya/EPA)

Глава политбюро палестинской террористической группировки ХАМАС Исмаил Хания погиб в Тегеране от взрывного устройства, которое заложили иранские силовики, завербованные спецслужбами Израиля. Об этом сообщило издание The Telegraph со ссылкой на неназванных собеседников, знающих детали операции.

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В материале говорится, что израильское разведывательное агентство Моссад завербовало агентов подразделения иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), отвечающего за безопасность чиновников, чтобы заложить взрывчатку в трех комнатах здания, где находился лидер ХАМАС во время визита в Тегеран.

Первоначальный план заключался в убийстве Хании в мае на похоронах президента Ирана Ибрагима Раиси, погибшего в результате авиакатастрофы. Два иранских чиновника рассказали, что тогда операция не была проведена из-за большого количества людей в здании и высокой вероятности ее провала.

Вместо этого два агента разместили взрывные устройства в трех комнатах пансионата КСИР на севере Тегерана, где мог остановиться лидер ХАМАС. По словам официальных лиц, имеющих записи с камер видеонаблюдения, было замечено, как агенты входили и выходили из нескольких комнат в течение нескольких минут.

Собеседники рассказали, что затем оперативники скрылись из страны, но имели источник в Иране. Ночью 31 июля из-за границы они взорвали взрывчатку в комнате, где находился Хания.

Один из иранских чиновников подтвердил, что Моссад завербовал агентов подразделения защиты чиновников Ансар аль-Махди в Тегеране и рассказал об обнаружении взрывных устройств еще в двух комнатах.

Второй чиновник из КСИР сказал изданию, что "это унижение для Ирана и серьезное нарушение безопасности".

Сейчас в КСИР различные секторы обвиняют друг друга в неудачах, добавил первый собеседник.

31 июля палестинская террористическая группировка ХАМАС заявила, что один из ее лидеров Хания был убит в Тегеране.

Иран пригрозил "суровым ответом" на вероятное убийство предводителя ХАМАС и поднял "красный флаг мести" на куполе мечети Джамкаран.

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