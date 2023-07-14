Трагедія батискафа "Титан": режисеру "Титаніка" пропонують зняти серіал про катастрофу
Один із великих стримінгових сервісів веде переговори з режисером фільму "Титанік" Джеймсом Кемероном щодо створення драматичного серіалу про приречений батискаф "Титан". Про це повідомляє британський таблоїд The Sun, посилаючись на неназване джерело.
"Катастрофа "Титана" вже розглядається як великий серіал для одного з найбільших у світі стримерів, і Джеймс є першим кандидатом на роль режисера", – сказав співрозмовник журналістів.
Він зазначив, що ця тема близька серцю Кемерона, і той свого часу розповів історію "Титаніка" з такою співчутливістю, що для режисера це здається природним кроком.
Однак, як наголосив співрозмовник журналістів, відстеження кроків тих, хто перебував у "Титані", – це масштабний захід, на який буде потрібно багато часу, грошей та ресурсів.
За даними видання, голлівудський актор Метт Деймон нібито перебуває у списку охочих знятися в серіалі, як і Кумейл Нанджіані.
- За даними ВМС США, акустична система для виявлення ворожих підводних човнів зафіксувала підводний вибух за кілька годин після занурення батискафа "Титан".
- 29 червня були знайдені уламки батискафа "Титан", а також, можливо, людські рештки.
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