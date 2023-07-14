Трагедия батискафа "Титан": режиссеру "Титаника" предлагают снять сериал о катастрофе
Один из крупных стриминговых сервисов ведет переговоры с режиссером фильма "Титаник" Джеймсом Кэмероном о создании драматического сериала об обреченном батискафе "Титан". Об этом сообщает британский таблоид The Sun, ссылаясь на неназванный источник.
"Катастрофа "Титана" уже рассматривается как крупный сериал для одного из крупнейших в мире стримеров, и Джеймс является первым кандидатом на роль режиссера", – сказал собеседник журналистов.
Он отметил, что эта тема близка сердцу Кэмерона, и тот в свое время рассказал историю "Титаника" с такой сострадательностью, что для режиссера это кажется естественным шагом.
Однако, как подчеркнул собеседник журналистов, отслеживание шагов тех, кто находился в "Титане", – это масштабное мероприятие, на которое потребуется много времени, денег и ресурсов.
По данным издания, голливудский актер Мэтт Дэймон якобы находится в списке желающих сняться в сериале, как и Кумэйл Нанджиани.
- По данным ВМС США, акустическая система для обнаружения вражеских подводных лодок зафиксировала подводный взрыв через несколько часов после погружения батискафа "Титан".
- 29 июня были обнаружены обломки батискафа "Титан", а также, возможно, человеческие останки.
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