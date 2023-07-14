Трагедия батискафа "Титан": режиссеру "Титаника" предлагают снять сериал о катастрофе

Один из крупных стриминговых сервисов ведет переговоры с режиссером фильма "Титаник" Джеймсом Кэмероном о создании драматического сериала об обреченном батискафе "Титан". Об этом сообщает британский таблоид The Sun, ссылаясь на неназванный источник.

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"Катастрофа "Титана" уже рассматривается как крупный сериал для одного из крупнейших в мире стримеров, и Джеймс является первым кандидатом на роль режиссера", – сказал собеседник журналистов.

Он отметил, что эта тема близка сердцу Кэмерона, и тот в свое время рассказал историю "Титаника" с такой сострадательностью, что для режиссера это кажется естественным шагом.

Однако, как подчеркнул собеседник журналистов, отслеживание шагов тех, кто находился в "Титане", – это масштабное мероприятие, на которое потребуется много времени, денег и ресурсов.

По данным издания, голливудский актер Мэтт Дэймон якобы находится в списке желающих сняться в сериале, как и Кумэйл Нанджиани.

СПРАВКА. 18 июня 2023 года батискаф "Титан" в 09:00 по местному времени начал погружение к затонувшему "Титанику" и спустя почти два часа перестал выходить на связь. Подъем аппарата на поверхность океана, запланированный на 18:10 по Киеву, не состоялся. В 18:35 спасатели США и Канады начали совместные поиски пропавшего "Титана", которые были закончены вечером 22 июня. По итогам спасательных операций было заявлено, что батискаф и его экипаж, вероятнее всего, погибли, включая владельца компании OceanGate Стоктона Раша. Официальная версия . 18 июня 2023 года батискаф "Титан" в 09:00 по местному времени начал погружение к затонувшему "Титанику" и спустя почти два часа перестал выходить на связь. Подъем аппарата на поверхность океана, запланированный на 18:10 по Киеву, не состоялся. В 18:35 спасатели США и Канады начали совместные поиски пропавшего "Титана", которые были закончены вечером 22 июня. По итогам спасательных операций было заявлено, что батискаф и его экипаж, вероятнее всего, погибли, включая владельца компании OceanGate Стоктона Раша. Официальная версия гибели – имплозия батискафа: моментальное сдавливание капсулы под давлением толщи воды. Смерть наступает мгновенно.

По данным ВМС США, акустическая система для обнаружения вражеских подводных лодок зафиксировала подводный взрыв через несколько часов после погружения батискафа "Титан".

29 июня были обнаружены обломки батискафа "Титан", а также, возможно, человеческие останки.

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