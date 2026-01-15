Трамп пригрозив розгортанням військ через протести в Міннеаполісі

Президент США пригрозив застосувати закон про повстання в разі продовження протестів у Міннесоті. В цьому випадку військові зможуть проводити арешти та обшуки

Протести в Міннесоті (Фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп заявив, що може запровадити закон про повстання, якщо "корумповані політики Міннесоти" не припинять напади на співробітників Міграційної та митної поліції США (ICE) і не зупинять "професійних агітаторів та повстанців". Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Глава держави додав, що швидко покладе "край цій пародії, яка відбувається в цьому колись великому штаті".

За інформацією видання The Washington Post, закон про повстання дозволяє президенту США розгортати військові сили на території країни за надзвичайних обставин – для придушення повстання, громадянських заворушень або збройного виступу.

Застосування цього закону надає військовим повноваження проводити арешти та обшуки всередині США – функції, які зазвичай заборонені для армії на території країни.