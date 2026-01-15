Трамп пригрозив розгортанням військ через протести в Міннеаполісі
Президент США Дональд Трамп заявив, що може запровадити закон про повстання, якщо "корумповані політики Міннесоти" не припинять напади на співробітників Міграційної та митної поліції США (ICE) і не зупинять "професійних агітаторів та повстанців". Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.
Глава держави додав, що швидко покладе "край цій пародії, яка відбувається в цьому колись великому штаті".
За інформацією видання The Washington Post, закон про повстання дозволяє президенту США розгортати військові сили на території країни за надзвичайних обставин – для придушення повстання, громадянських заворушень або збройного виступу.
Застосування цього закону надає військовим повноваження проводити арешти та обшуки всередині США – функції, які зазвичай заборонені для армії на території країни.
- 8 січня стало відомо, що співробітник ICE застрелив жінку, яка, за версією американської влади, намагалась наїхати на працівників правоохоронних органів. Після цього в Міннеаполісі почались протести.
