У США агент Міграційної служби застрелив жінку, в Міннеаполісі відбуваються протести – фото

Місце події (Фото: ЕРА / CRAIG LASSIG)

В американському місті Міннеаполіс співробітник Міграційної та митної поліції США (ICE) застрелив жінку, яка, за версією американської влади, намагалась наїхати на працівників правоохоронних органів. Про це повідомили Міністерство внутрішньої безпеки США у соцмережі Х та CNN. На інцидент відреагував президент США Дональд Трамп, зазначивши, що на це "жахливо дивитись".

Подія трапилась 7 січня о 10:26 (18:25 за київським часом) під час протестної акції проти дій Міграційної служби. Протестувальники намагались заблокувати роботу офіцерів ICE, а одна жінка спробувала протаранити їх своєю автівкою.

У жінку вистрілив співробітник ICE. Від отриманих поранень 37-річна громадянка США Рене Гуд померла. У неї залишилась шестирічна дитина.

У Міністерстві внутрішньої безпеки підтвердили, що серед співробітників ICE є постраждалі – їхньому життю нічого не загрожує.

Трамп заявив, що переглянув відеозапис події у Міннеаполісі та назвав його "жахливим". За його словами, загибла "поводилася дуже неадекватно, перешкоджала і чинила опір, а потім жорстоко, навмисно і злісно наїхала на офіцера ICE".

"Причина, чому відбуваються ці інциденти, полягає в тому, що радикально ліві щодня погрожують, нападають та переслідують наших правоохоронців та агентів ICE. Вони просто намагаються зробити свою роботу", – йдеться в повідомленні.

Після стрілянини в Міннеаполісі відбулися акції протесту проти дій агентів.

Протести (Фото: ЕРА / CRAIG LASSIG)

Протест проти ICE після стрілянини в Міннеаполісі (Фото: ЕРА / OLGA FEDOROVA)