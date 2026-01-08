У США агент Міграційної служби застрелив жінку, в Міннеаполісі відбуваються протести – фото
В американському місті Міннеаполіс співробітник Міграційної та митної поліції США (ICE) застрелив жінку, яка, за версією американської влади, намагалась наїхати на працівників правоохоронних органів. Про це повідомили Міністерство внутрішньої безпеки США у соцмережі Х та CNN. На інцидент відреагував президент США Дональд Трамп, зазначивши, що на це "жахливо дивитись".
Подія трапилась 7 січня о 10:26 (18:25 за київським часом) під час протестної акції проти дій Міграційної служби. Протестувальники намагались заблокувати роботу офіцерів ICE, а одна жінка спробувала протаранити їх своєю автівкою.
У жінку вистрілив співробітник ICE. Від отриманих поранень 37-річна громадянка США Рене Гуд померла. У неї залишилась шестирічна дитина.
У Міністерстві внутрішньої безпеки підтвердили, що серед співробітників ICE є постраждалі – їхньому життю нічого не загрожує.
Трамп заявив, що переглянув відеозапис події у Міннеаполісі та назвав його "жахливим". За його словами, загибла "поводилася дуже неадекватно, перешкоджала і чинила опір, а потім жорстоко, навмисно і злісно наїхала на офіцера ICE".
"Причина, чому відбуваються ці інциденти, полягає в тому, що радикально ліві щодня погрожують, нападають та переслідують наших правоохоронців та агентів ICE. Вони просто намагаються зробити свою роботу", – йдеться в повідомленні.
Після стрілянини в Міннеаполісі відбулися акції протесту проти дій агентів.
- Вдень 13 грудня в університеті Брауна в штаті Род-Айленд (місто Провіденс) сталася стрілянина. Тоді загинули двоє студентів, ще дев'ятьох було поранено.
- Після стрілянини Трамп наказав призупинити програму DV1 – лотерею грін-карт для переїзду в Америку.
Коментарі (0)