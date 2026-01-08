В США агент Миграционной службы застрелил женщину, в Миннеаполисе проходят протесты – фото

Место события (Фото: ЕРА / CRAIG LASSIG)

В американском городе Миннеаполис сотрудник Миграционной и таможенной полиции США (ICE) застрелил женщину, которая, по версии американских властей, пыталась наехать на работников правоохранительных органов. Об этом сообщили Министерство внутренней безопасности США в соцсетии Х и CNN. На инцидент отреагировал президент США Дональд Трамп, отметив, что на это "ужасно смотреть".

Происшествие случилось 7 января в 10:26 (18:25 по киевскому времени) во время протестной акции против действий Миграционной службы. Протестующие хотели заблокировать работу офицеров ICE, а одна женщина попыталась протаранить их своей машиной.

В женщину выстрелил сотрудник ICE. От полученный ранений 37-летняя гражданка США Рене Гуд скончалась. У нее остался шестилетний ребенок.

В Министерстве внутренней безопасности подтвердили, что среди сотрудников ICE есть пострадавшие – их жизни ничего не угрожает.

Трамп заявил, что просмотрел видеозапись происшествия в Миннеаполисе и назвал ее "ужасной". По его словам, погибшая "вела себя очень неадекватно, препятствовала и сопротивлялась, а затем жестоко, намеренно и злобно наехала на офицера ICE".

"Причина, почему происходят эти инциденты, заключается в том, что радикально левые ежедневно угрожают, нападают и преследуют наших правоохранителей и агентов ICE. Они просто пытаются сделать свою работу", – говорится в сообщении.

После стрельбы в Миннеаполисе состоялись акции протеста против действий агентов.

Протесты (Фото: ЕРА / CRAIG LASSIG)

Протест против ICE после стрельбы в Миннеаполисе (Фото: ЕРА / OLGA FEDOROVA)