Трамп остановил лотерею грин-карт в США после стрельбы в университете

Министр Ноэм назвала стрелка "мерзким человеком" и заявила, что его никогда не надо было пускать в США

Кристи Ноэм (Фото: x.com/Sec_Noem)

Президент США Дональд Трамп приказал приостановить программу DV1 – лотерею грин-карт для переезда в Америку. Об этом сообщила министр внутренней безопасности страны Кристи Ноэм.

"По указанию президента Трампа я немедленно приказываю Службе гражданства и иммиграции США приостановить программу DV1, чтобы гарантировать, что эта катастрофическая программа не нанесет вреда ни одному американцу", – написала она.

Причиной стала стрельба в университете Брауна в штате Род-Айленд 13 декабря – стрелок ворвался во время подготовительного занятия к итоговым экзаменам и убил двух студентов. Еще девять человек были ранены.

Через пять дней полиция задержала предполагаемого стрелка – им оказался Клаудио Мануэль Невеш Валенте. Как сообщила Ноэм, он въехал в США по программе иммиграционной визы (DV1) в 2017 году и получил грин-карту.

"Эту мерзкую личность никогда не следовало допускать в нашу страну", – заявила министр.

Она напомнила, что в 2017 году Трамп уже пытался бороться за прекращение этой программы после наезда пикапа с террористом ИГИЛ на людей в районе Нижнего Манхэттена в Нью-Йорке. Событие произошло в октябре того же года, погибли восемь человек, еще около 12 были травмированы.

По словам Ноэм, водитель пикапа въехал в США также по программе DV1.