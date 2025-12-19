Трамп остановил лотерею грин-карт в США после стрельбы в университете
Президент США Дональд Трамп приказал приостановить программу DV1 – лотерею грин-карт для переезда в Америку. Об этом сообщила министр внутренней безопасности страны Кристи Ноэм.
"По указанию президента Трампа я немедленно приказываю Службе гражданства и иммиграции США приостановить программу DV1, чтобы гарантировать, что эта катастрофическая программа не нанесет вреда ни одному американцу", – написала она.
Причиной стала стрельба в университете Брауна в штате Род-Айленд 13 декабря – стрелок ворвался во время подготовительного занятия к итоговым экзаменам и убил двух студентов. Еще девять человек были ранены.
Через пять дней полиция задержала предполагаемого стрелка – им оказался Клаудио Мануэль Невеш Валенте. Как сообщила Ноэм, он въехал в США по программе иммиграционной визы (DV1) в 2017 году и получил грин-карту.
"Эту мерзкую личность никогда не следовало допускать в нашу страну", – заявила министр.
Она напомнила, что в 2017 году Трамп уже пытался бороться за прекращение этой программы после наезда пикапа с террористом ИГИЛ на людей в районе Нижнего Манхэттена в Нью-Йорке. Событие произошло в октябре того же года, погибли восемь человек, еще около 12 были травмированы.
По словам Ноэм, водитель пикапа въехал в США также по программе DV1.
- В конце октября на встрече выпускников в США кто-то открыл огонь, в результате чего один человек погиб, еще шестеро ранены. Полиция задержала вероятного подозреваемого.
- 26 ноября у Белого дома произошла стрельба – были ранены двое военных Нацгвардии. Они скончались в больнице. Полиция подозревает мигранта из Афганистана.
Комментарии (0)