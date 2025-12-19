Трамп зупинив лотерею грін-карт до США після стрілянини в університеті
Президент США Дональд Трамп наказав призупинити програму DV1 – лотерею грін-карт для переїзду в Америку. Про це повідомила міністерка внутрішньої безпеки країни Крісті Ноем.
"За вказівкою президента Трампа я негайно наказую Службі громадянства та імміграції США призупинити програму DV1, щоб гарантувати, що ця катастрофічна програма не завдасть шкоди жодному американцю", – написала вона.
Причиною стала стрілянина в університеті Брауна в штаті Род-Айленд 13 грудня – стрілець увірвався під час підготовчого заняття до підсумкових іспитів та вбив двох студентів. Ще дев'ятеро осіб були поранені.
Через п'ять днів поліція затримала імовірного стрільця – ним виявився Клаудіо Мануель Невеш Валенте. Як повідомила Ноем, він в'їхав до США за програмою імміграційної візи (DV1) у 2017 році та отримав грін-карту.
"Цю мерзенну особу ніколи не слід було допускати до нашої країни", – заявила міністерка.
Вона нагадала, що у 2017 році Трамп вже намагався боротися за припинення цієї програми після наїзду пікапа з терористом ІДІЛ на людей в районі Нижнього Мангеттену у Нью-Йорку. Подія сталася у жовтні того самого року, загинули восьмеро осіб, ще близько 12 були травмовані.
За словами Ноем, водій пікапа в'їхав до США також за програмою DV1.
- Наприкінці жовтня на зустрічі випускників у США хтось відкрив вогонь, внаслідок чого одна людина загинула, ще шестеро були поранені. Поліція затримала ймовірного підозрюваного.
- 26 листопада біля Білого дому сталася стрілянина – було поранено двох військових Нацгвардії. Вони померли в лікарні. Поліція підозрює мігранта з Афганістану.
