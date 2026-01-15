Трамп пригрозил развертыванием войск из-за протестов в Миннеаполисе
Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести закон о восстании, если "коррумпированные политики Миннесоты" не прекратят нападения на сотрудников Миграционной и таможенной полиции США (ICE) и не остановят "профессиональных агитаторов и повстанцев". Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
Глава государства добавил, что быстро положит "конец этой пародии, которая происходит в этом некогда великом штате".
По информации издания The Washington Post, закон о восстании позволяет президенту США развертывать военные силы на территории страны при чрезвычайных обстоятельствах – для подавления восстания, гражданских беспорядков или вооруженного выступления.
Применение этого закона предоставляет военным полномочия проводить аресты и обыски внутри США – функции, которые обычно запрещены для армии на территории страны.
- 8 января стало известно, что сотрудник ICE застрелил женщину, которая, по версии американских властей, пыталась наехать на представителей правоохранительных органов. После этого в Миннеаполисе начались протесты.
