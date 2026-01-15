Трамп пригрозил развертыванием войск из-за протестов в Миннеаполисе

Президент США пригрозил применить закон о восстании в случае продолжения протестов в Миннесоте. Тогда военные смогут проводить аресты и обыски

Протесты в Миннесоте (Фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести закон о восстании, если "коррумпированные политики Миннесоты" не прекратят нападения на сотрудников Миграционной и таможенной полиции США (ICE) и не остановят "профессиональных агитаторов и повстанцев". Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Глава государства добавил, что быстро положит "конец этой пародии, которая происходит в этом некогда великом штате".

По информации издания The Washington Post, закон о восстании позволяет президенту США развертывать военные силы на территории страны при чрезвычайных обстоятельствах – для подавления восстания, гражданских беспорядков или вооруженного выступления.

Применение этого закона предоставляет военным полномочия проводить аресты и обыски внутри США – функции, которые обычно запрещены для армии на территории страны.