Трамп стане першим президентом, який здійснить два державні візити до Британії

Дональд і Меланія Трамп (Фото: Samuel CorumEPA)

У вересні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп здійснить державний візит до Великої Британії. Це рідкісний випадок, коли президенту країни надається можливість другого такого візиту. Трамп уже відвідував Британію у 2019 році під час своєї першої каденції. Про це повідомила газета The New York Times.

У неділю, 13 липня, Букінгемський палац підтвердив, що американський президент здійснить дводенний державний візит до Британії з 17 до 19 вересня.

Король Великої Британії Чарльз III прийматиме Трампа та першу леді Меланію у Віндзорському замку, йдеться у заяві палацу.

Британський монарх надіслав лідеру США офіційне запрошення у лютому в листі, який йому вручив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час візиту до Овального кабінету. Стармер наголосив на незвичайності повторного запрошення, сказавши: "Такого ніколи раніше не траплялося, це безпрецедентно".

Трамп здійснив державний візит до Британії у 2019 році, тоді його приймала королева Єлизавета II. Вона влаштувала американському президенту банкет у Букінгемському палаці й дала артилерійський салют. У документальному фільмі про його політичне повернення "Мистецтво сплеску" Трамп продемонстрував книгу фотографій себе й королеви, "яка, до речі, була фантастичною", – сказав він.

Але Трамп посварився з мером Лондона Садіком Ханом безпосередньо перед своїм приїздом, назвавши його "невдахою" в соціальних мережах і звинувативши у жахливому управлінні столицею Британії.

У матеріалі йдеться, що час візиту Трампа робить малоймовірним, що йому буде надано честь виступити з промовою в парламенті. Зазвичай він не засідає наприкінці вересня, оскільки політичні партії країни проводять свої щорічні конференції в цей період.

Це може створити незручний контраст з візитом президента Франції Емманюеля Макрона, який виступив перед парламентом під час свого державного візиту минулого тижня, зазначили журналісти.

Як і Макрон, Трампа прийматимуть у Віндзорському замку, а не в Букінгемському палаці, що перебуває на капітальному ремонті.

ДОВІДКА Державний візит до Британії передбачає суворі протокольні заходи й високий рівень офіційності. Зазвичай, він передбачає зустрічі на найвищому рівні з представниками королівської родини, уряду й парламенту, а також церемонії та заходи. Важливою частиною є обговорення двосторонніх відносин, міжнародних та економічних питань. Окрім цього, можуть відбуватися візити до визначних місць і культурних установ. Участь у державному візиті беруть глави держав або урядів, що підкреслює важливість відносин між країнами.

28 грудня 2024 року повідомлялося, що Трамп може стати першим президентом у сучасній історії, якого королівська родина Великої Британії прийме з двома державними візитами.

Офіційні записи королівської родини, датовані 1954 роком, показують, що жоден обраний лідер ніколи не відвідував Британію з державними візитами двічі. Лише два монархи користувалися цією честю упродовж 70 років.