Трамп станет первым президентом, который совершит два государственных визита в Британию

Дональд и Мелания Трамп (Фото: Samuel CorumEPA)

В сентябре президент Соединенных Штатов Дональд Трамп совершит государственный визит в Великобританию. Это редкий случай, когда президенту страны предоставляется возможность второго визита. Трамп уже посещал Британию в 2019 году во время своей первой каденции. Об этом сообщила газета The New York Times.

В воскресенье, 13 июля, Букингемский дворец подтвердил, что американский президент совершит двухдневный государственный визит в Британию с 17 по 19 сентября.

Король Великобритании Чарльз III будет принимать Трампа и первую леди Меланию в Виндзорском замке, говорится в заявлении дворца.

Британский монарх направил лидеру США официальное приглашение в феврале в письме, которое ему вручил премьер-министр Великобритании. Кир Стармер во время визита в Овальный кабинет. Стармер отметил необычность повторного приглашения, сказав: "Такого никогда раньше не случалось, это беспрецедентно".

Трамп совершил государственный визит в Британию в 2019 году, тогда его принимала королева Елизавета II. Она устроила американскому президенту пир в Букингемском дворце и дала артиллерийский салют. В документальном фильме о его политическом возвращении "Искусство всплеска" Трамп продемонстрировал книгу фотографий себя и королевы, "которая, кстати, была фантастической", – сказал он.

Но Трамп поссорился с мэром Лондона Садиком Ханом непосредственно перед своим приездом, назвав его "неудачником" в социальных сетях и обвинив в ужасном управлении столицей Британии.

В материале говорится, что время визита Трампа делает маловероятным, что ему будет оказана честь выступить с речью в парламенте. Обычно он не заседает в конце сентября, поскольку политические партии страны проводят свои ежегодные конференции в этот период.

Это может создать неудобный контраст с визитом президента Франции Эммануэля Макрона, который выступил перед парламентом во время своего государственного визита на прошлой неделе, отметили журналисты.

Как и Макрона, Трампа будут принимать в Виндзорском замке, а не в находящемся на капитальном ремонте Букингемском дворце.

СПРАВКА. Государственный визит в Британию предусматривает серьезные протокольные мероприятия и высокий уровень официальности. Обычно он включает встречи на высшем уровне с представителями королевской семьи, правительства и парламента, а также церемонии и приемы. Важной частью является обсуждение двусторонних отношений, международных и экономических вопросов. Кроме этого, могут происходить визиты к достопримечательностям и в культурные учреждения. Участие в государственном визите принимают главы государств или правительств, что подчеркивает важность отношений между странами.

28 декабря 2024 года сообщалось, что Трамп может стать первым президентом в современной истории, которого королевская семья Великобритании примет с двумя государственными визитами.

Официальные записи королевской семьи, датированные 1954 годом, показывают, что ни один избранный лидер никогда не посещал Британию с государственными визитами дважды. Только два монарха пользовались этой честью в течение 70 лет.