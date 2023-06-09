Трампу висунули звинувачення за сімома пунктами у справі про секретні документи – ЗМІ

Проти колишнього президента США Дональда Трампа офіційно висунуто звинувачення у кримінальній справі про засекречені документи, які були виявлені в його резиденції в серпні 2022 року. Про це повідомляють CNN та The New York Times.

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Адвокат Трампа Джим Трасті підтвердив CNN, що 45 президенту висунули звинувачення за сімома пунктами. Він повідомив, що ці звинувачення "випливають із закону про шпигунство".

Трасті назвав звинувачення у шпигунстві "сміховинним" і додав, що є також "кілька звинувачень у перешкоджанні роботі та звинувачення у неправдивих свідченнях".

NYT з посиланням на джерела також пише, що у звинуваченні буде сім епізодів, зокрема "брехня під присягою та змова з метою перешкодити правосуддю".

За повідомленнями ЗМІ, статті, за якими звинувачується Трамп, стануть відомими 13 червня, коли він формально має здатися поліції в Маямі. Після цього йому оберуть запобіжний захід, а матеріали розслідування будуть опубліковані.

ДОВІДКА. 2021 року Нацархів США попросив Трампа повернути забрані з Білого дому документи, які вважаються власністю держави. У січні 2022 року частину паперів він повернув. Після цього чиновники кілька місяців вимагали у Трампа повернути решту документів. У серпні співробітники ФБР провели обшук у резиденції колишнього президента.



Засекречені документи виявили також у республіканця Майка Пенса, який обіймав посаду віцепрезидента при Трампі, та чинного президента . 2021 року Нацархів США попросив Трампа повернути забрані з Білого дому документи, які вважаються власністю держави. У січні 2022 року частину паперів він повернув. Після цього чиновники кілька місяців вимагали у Трампа повернути решту документів. У серпні співробітники ФБР провели обшук у резиденції колишнього президента.Засекречені документи виявили також у республіканця Майка Пенса, який обіймав посаду віцепрезидента при Трампі, та чинного президента Джо Байдена . Вони повернули всі документи на вимогу Нацархіву.

4 квітня 2023 року Трампа заарештували перед засіданням суду у Нью-Йорку. Він не визнав себе винним за жодним із 34 пунктів.

9 травня суд визнав винним 45 президента США у спробі зґвалтування письменниці та журналістки видання Elle Джин Керролл у 1996 році.

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