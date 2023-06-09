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Трампу висунули звинувачення за сімома пунктами у справі про секретні документи – ЗМІ

Этот материал также доступен на русском
09.06.2023, 08:39
Трампу висунули звинувачення за сімома пунктами у справі про секретні документи – ЗМІ - Фото
Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Проти колишнього президента США Дональда Трампа офіційно висунуто звинувачення у кримінальній справі про засекречені документи, які були виявлені в його резиденції в серпні 2022 року. Про це повідомляють CNN та The New York Times.

Адвокат Трампа Джим Трасті підтвердив CNN, що 45 президенту висунули звинувачення за сімома пунктами. Він повідомив, що ці звинувачення "випливають із закону про шпигунство".

Трасті назвав звинувачення у шпигунстві "сміховинним" і додав, що є також "кілька звинувачень у перешкоджанні роботі та звинувачення у неправдивих свідченнях".

NYT з посиланням на джерела також пише, що у звинуваченні буде сім епізодів, зокрема "брехня під присягою та змова з метою перешкодити правосуддю".

За повідомленнями ЗМІ, статті, за якими звинувачується Трамп, стануть відомими 13 червня, коли він формально має здатися поліції в Маямі. Після цього йому оберуть запобіжний захід, а матеріали розслідування будуть опубліковані.

ДОВІДКА. 2021 року Нацархів США попросив Трампа повернути забрані з Білого дому документи, які вважаються власністю держави. У січні 2022 року частину паперів він повернув. Після цього чиновники кілька місяців вимагали у Трампа повернути решту документів. У серпні співробітники ФБР провели обшук у резиденції колишнього президента.

Засекречені документи виявили також у республіканця Майка Пенса, який обіймав посаду віцепрезидента при Трампі, та чинного президента Джо Байдена. Вони повернули всі документи на вимогу Нацархіву. 
  • 4 квітня 2023 року Трампа заарештували перед засіданням суду у Нью-Йорку. Він не визнав себе винним за жодним із 34 пунктів.
  • 9 травня суд визнав винним 45 президента США у спробі зґвалтування письменниці та журналістки видання Elle Джин Керролл у 1996 році.

Читайте також: Сунак про можливе повернення Трампа: Я побачив, що США готові продовжувати допомагати Україні

Мілана Головань
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