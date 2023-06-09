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Трампу выдвинули обвинения по семи пунктам по делу о секретных документах – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 08:39
Трампу выдвинули обвинения по семи пунктам по делу о секретных документах – СМИ - Фото
Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Против бывшего президента США Дональда Трампа официально выдвинуты обвинения по уголовному делу о засекреченных документах, обнаруженных в его резиденции в августе 2022 года. Об этом сообщают CNN и The New York Times.

Адвокат Трампа Джим Трасти подтвердил CNN, что 45 президенту предъявлены обвинения по семи пунктам. Он сообщил, что эти обвинения "вытекают из закона о шпионаже".

Трасти назвал обвинения в шпионаже "уморительными" и добавил, что есть также "несколько обвинений в препятствовании работе и обвинения в ложных показаниях".

NYT со ссылкой на источники также пишет, что в обвинении будет семь эпизодов, в том числе "ложь под присягой и сговор с целью воспрепятствовать правосудию".

По сообщениям СМИ, статьи, по которым обвиняется Трамп, станут известны 13 июня, когда он формально должен сдаться полиции в Майами. После этого ему изберут меру пресечения, а материалы расследования будут опубликованы.

СПРАВКА. В 2021 году Нацархив США попросил Трампа вернуть изъятые из Белого дома документы, считающиеся собственностью государства. В январе 2022 часть бумаг он вернул. После этого чиновники несколько месяцев требовали у Трампа вернуть остальные документы. В августе сотрудники ФБР провели обыск в резиденции бывшего президента.

Засекреченные документы обнаружили также у республиканца Майка Пенса, занимавшего должность вице-президента при Трампе, и действующего президента Джо Байдена. Они вернули все документы по требованию Нацархива.
  • 4 апреля 2023 года Трампа был арестован перед заседанием суда в Нью-Йорке. Он не признал себя виновным ни по одному из 34 пунктов.
  • 9 мая суд признал виновным 45 президента США в попытке изнасилования писательницы и журналистки издания Elle Джин Кэрролл в 1996 году.

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Милана Головань
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