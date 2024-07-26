Три країни звинуватили КНДР у спробі вкрасти секретні дані для своєї ядерної програми

Прапор КНДР (Фото: Alexander Becher/EPA)

Північнокорейські хакери провели кампанію кібершпигунства з метою викрадення секретних військових даних на підтримку своєї ядерної програми. Про це йдеться у спільній доповіді Федерального бюро розслідувань США, Агентства національної безпеки США, Національного центру кібербезпеки Великої Британії та Національної розвідувальної служби Південної Кореї, передає Deutsche Welle.

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За інформацією спецслужб трьох країн, хакери, яких дослідники кібербезпеки називають угрупованням Anadriel, атакували або зламували комп'ютерні системи низки оборонних та інженерних компаній, включно й виробників танків, підводних човнів, військових кораблів, винищувачів, ракет і радарних систем. Anadriel був ідентифікований як підрозділ шпигунського агентства Пхеньяну.

У повідомленні йдеться, що загроза залишається для підприємств у всьому світі, зокрема для таких країн, як Індія та Японія.

Пол Чічестер із Національного центру кібербезпеки Великої Британії заявив, що глобальна операція з кібершпигунства, яку було викрито, показує, на що Пхеньян готовий піти, щоб реалізовувати свої військові та ядерні програми.

За інформацією ФБР, Anadriel використовували вразливості у програмному забезпеченні для проведення кібератак, зокрема шкідливе ПЗ і фішинг, щоб отримати доступ до конфіденційних даних та інформації. У спецслужбі зазначили, що хакери намагались отримати специфікації та креслення конструкції для перероблення й збагачення урану, а також дані щодо ракет і систем протиракетної оборони.

ФБР закликало компанії, що працюють в оборонному, аерокосмічному, ядерному та інженерному секторах, "залишатися пильними, захищаючи свої мережі від кібероперацій, спонсорованих Північною Кореєю".

20 червня під час першого за 24 роки візиту Путіна до Північної Кореї Москва та Пхеньян уклали угоду про "всеосяжне стратегічне партнерство".

У декларації саміту НАТО заявили, що КНДР та Іран підживлюють агресивну війну Росії проти України, надаючи пряму військову підтримку РФ, що серйозно впливає на євроатлантичну безпеку та підриває глобальний режим нерозповсюдження.

Північна Корея назвала декларацію "незаконним документом" і заявила про "готовність посилити рішучу стратегічну протидію США й Альянсу".

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