Три страны обвинили КНДР в попытке украсть секретные данные для своей ядерной программы

Флаг КНДР (Фото: Александр Becher/EPA)

Северокорейские хакеры провели кампанию кибершпионажа с целью похищения секретных военных данных в поддержку своей ядерной программы. Об этом говорится в совместном докладе Федерального бюро расследований США, Агентства национальной безопасности США, Национального центра кибербезопасности Великобритании и Национальной разведывательной службы Южной Кореи, передает Deutsche Welle.

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По информации спецслужб трех стран, хакеры, которых исследователи кибербезопасности называют группировкой Anadriel, атаковали или взламывали компьютерные системы ряда оборонных и инженерных компаний, включая производителей танков, подлодок, военных кораблей, истребителей, ракет и радарных систем. Anadriel был идентифицирован как подразделение шпионского агентства Пхеньяна.

В сообщении говорится, что угроза остается для предприятий по всему миру, в частности, для таких стран, как Индия и Япония.

Пол Чичестер из Национального центра кибербезопасности Великобритании заявил, что разоблаченная глобальная операция по кибершпионажу показывает, на что Пхеньян готов пойти, чтобы реализовывать свои военные и ядерные программы.

По информации ФБР, Anadriel использовали уязвимости в программном обеспечении для проведения кибератак, включая вредоносное ПО и фишинг, чтобы получить доступ к конфиденциальным данным и информации. В спецслужбе отметили, что хакеры пытались получить спецификации и чертежи конструкции для переработки и обогащения урана, а также данные о ракетах и системах противоракетной обороны.

ФБР призвало компании, работающие в оборонном, аэрокосмическом, ядерном и инженерном секторах, "оставаться бдительными, защищая свои сети от киберопераций, которые спонсирует Северная Корея".

20 июня во время первого за 24 года визита Путина в Северную Корею Москва и Пхеньян заключили соглашение о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве".

В декларации саммита НАТО заявили, что КНДР и Иран подпитывают агрессивную войну России против Украины, оказывая прямую военную поддержку РФ, что серьезно влияет на евроатлантическую безопасность и подрывает глобальный режим нераспространения.

Северная Корея назвала декларацию "незаконным документом" и заявила о "готовности усилить решительное стратегическое противодействие США и Альянсу".

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