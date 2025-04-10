У Белграді під час акції протесту автівка в'їхала у натовп, один постраждалий

Акція протесту в Белграді (Фото: N1)

У Белграді під час чергової антиурядової акції протесту, що відбувалася ввечері 9 квітня, у натовп в'їхав автомобіль Volvo. Постраждав працівник поліції, водія згодом затримали. Про це повідомляє N1.

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Як повідомляє телеканал, в акції під назвою "Маленьке вечірнє рагу" взяли участь мешканці кількох муніципалітетів Белграда.

Вони вийшли на підтримку численних студентських антиурядових акцій протесту, які спалахнули у Сербії після обвалу бетонного навісу на залізничній станції у Новому Саду у листопаді 2024 року. Тоді відразу загинули 15 людей, а в березні 2025 року помер ще один травмований юнак.

Після хвилини мовчання за загиблими у натовп в'їхав легковий автомобіль Volvo. Постраждав поліціянт, який стежив за порядком під час мітингу.

Як повідомляє телеканал, поліціянт отримав легкі тілесні ушкодження.

Водій Volvo втік з міста, але незабаром його затримали працівники дорожньої інспекції. Наразі 49-річний чоловік затриманий.

Це не перший подібний інцидент під час антиурядових протестів у Сербії. У березні у Белграді у натовп в'їхав BMW. Постраждали 18-річний хлопець і дві жінки 49 і 55 років. У них діагностували легкі травми. Водія затримали, він чинив опір поліції.