В Белграде во время акции протеста автомобиль въехал в толпу, один пострадавший

Акция протеста в Белграде (Фото: N1)

В Белграде во время очередной антиправительственной акции протеста, проходившей вечером 9 апреля, в толпу въехал автомобиль Volvo. Пострадал работник полиции, водитель впоследствии был задержан. Об этом сообщает N1.

Как сообщает телеканал, в акции под названием "Маленькое вечернее рагу" приняли участие жители нескольких муниципалитетов Белграда.

Они вышли в поддержку многочисленных студенческих антиправительственных акций протеста, вспыхнувших в Сербии после обрушения бетонного навеса на железнодорожной станции в Новом Саду в ноябре 2024 года. Тогда сразу погибли 15 человек, а в марте 2025 года умер еще один травмированный юноша.

После минуты молчания за погибшими в толпу въехал автомобиль Volvo. Пострадал полицейский, следивший за порядком во время митинга.

Как сообщает телеканал, полицейский получил легкие телесные повреждения.

Водитель Volvo скрылся из города, но вскоре его задержали работники дорожной инспекции. В настоящее время 49-летний мужчина задержан.

Это не первый подобный инцидент во время антиправительственных протестов в Сербии. В марте в Белграде в толпу въехал BMW. Пострадали 18-летний молодой человек и две женщины 49 и 55 лет. У них диагностировались легкие травмы. Водителя задержали, он оказывал сопротивление полиции.