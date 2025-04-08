У Білому домі привітали маму віцепрезидента Венса з 10 роками тверезості – фото
У Білому домі привітали мати віцепрезидента США Джея Ді Венса з 10 роками тверезості – майже стільки вона не вживає наркотичні речовини та алкоголь. Про це йдеться у дописі в Instagram Білого дому.
"У п’ятницю в Білому домі Джей Ді Венс відзначив важливий момент — святкування 10-річчя тверезості своєї мами Беверлі з усією родиною. Вітаємо", – зазначено у дописі.
Як зазначає Fox News, до десятиріччя від моменту звільнення Беверлі від наркотичної та алкогольної залежності у колі її близьких та рідних їй вручили спеціальну медаль.
Віцепрезидент США подякував матері за її силу волі у боротьбі із залежністю: "Я з великою гордістю хочу сказати, що моя мама сьогодні тут, і вона вже десять років вільна від наркотиків. Я люблю тебе, мамо".
- У березні двоюрідний брат віцепрезидента США Джей Ді Венса Нейт розповів в ефірі CNN, як на власні очі бачив, що російські військові розстрілюють своїх товаришів по службі, які не хотіли воювати.
- Нейт Венс воював у складі батальйону Вовки да Вінчі. В інтерв'ю Le Figaro він розповів, що три роки провів в Україні, два з половиною з яких брав участь у найкровопролитніших битвах повномасштабного вторгнення.
- Уже перебуваючи в Штатах, Нейт розлютився й був розчарований, коли почув, як його кузен нападав на президента Володимира Зеленського під час суперечки у Білому домі. Він вважає це "абсолютно недобросовісною засідкою".