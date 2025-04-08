У Білому домі привітали маму віцепрезидента Венса з 10 роками тверезості – фото

До десятиріччя від моменту звільнення Беверлі від наркотичної та алкогольної залежності, у колі її близьких та рідних їй вручили спеціальну медаль

Джей Ді Венс з мамою Беверлі (Фото: @VP/Х)

У Білому домі привітали мати віцепрезидента США Джея Ді Венса з 10 роками тверезості – майже стільки вона не вживає наркотичні речовини та алкоголь. Про це йдеться у дописі в Instagram Білого дому.

"У п’ятницю в Білому домі Джей Ді Венс відзначив важливий момент — святкування 10-річчя тверезості своєї мами Беверлі з усією родиною. Вітаємо", – зазначено у дописі.

Як зазначає Fox News, до десятиріччя від моменту звільнення Беверлі від наркотичної та алкогольної залежності у колі її близьких та рідних їй вручили спеціальну медаль.

Віцепрезидент США подякував матері за її силу волі у боротьбі із залежністю: "Я з великою гордістю хочу сказати, що моя мама сьогодні тут, і вона вже десять років вільна від наркотиків. Я люблю тебе, мамо".

Джей Ді Венс з мамою Беверлі (Фото: Х)