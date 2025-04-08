В Белом доме поздравили маму вице-президента Вэнса с 10 годами трезвости – фото
В Белом доме поздравили мать вице-президента США Джея Ди Вэнса с 10 годами трезвости – почти столько она не употребляет наркотические вещества и алкоголь. Об этом говорится в сообщении в Instagram Белого дома.
"В пятницу в Белом доме Джей Ди Вэнс отметил важный момент – празднование 10-летия трезвости своей мамы Беверли со всей семьей. Поздравляем", – говорится в сообщении.
Как отмечает Fox News, к десятилетию с момента освобождения Беверли от наркотической и алкогольной зависимости, в кругу ее близких и родных ей вручили специальную медаль.
Вице-президент США поблагодарил мать за ее силу воли в борьбе с зависимостью: "Я с большой гордостью хочу сказать, что моя мама сегодня здесь, и она уже десять лет свободна от наркотиков. Я люблю тебя, мама".
- В марте двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса Нейт рассказал в эфире CNN, как собственными глазами видел, что российские военные расстреливают своих сослуживцев, которые не хотели воевать.
- Нейт Вэнс воевал в составе батальона Волки да Винчи. В интервью Le Figaro он рассказал, что три года провел в Украине, два с половиной из которых участвовал в кровопролитных битвах полномасштабного вторжения.
- Уже находясь в Штатах, Нейт разозлился и был разочарован, когда услышал, как его кузен нападал на президента Владимира Зеленского во время спора в Белом доме. Он считает это "совершенно недобросовестной засадой".