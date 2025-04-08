В Белом доме поздравили маму вице-президента Вэнса с 10 годами трезвости – фото

К десятилетию с момента освобождения Беверли от наркотической и алкогольной зависимости, в кругу ее близких и родных ей вручили специальную медаль

Джей Ди Вэнс с мамой Беверли (Фото: @VP/Х)

В Белом доме поздравили мать вице-президента США Джея Ди Вэнса с 10 годами трезвости – почти столько она не употребляет наркотические вещества и алкоголь. Об этом говорится в сообщении в Instagram Белого дома.

"В пятницу в Белом доме Джей Ди Вэнс отметил важный момент – празднование 10-летия трезвости своей мамы Беверли со всей семьей. Поздравляем", – говорится в сообщении.

Как отмечает Fox News, к десятилетию с момента освобождения Беверли от наркотической и алкогольной зависимости, в кругу ее близких и родных ей вручили специальную медаль.

Вице-президент США поблагодарил мать за ее силу воли в борьбе с зависимостью: "Я с большой гордостью хочу сказать, что моя мама сегодня здесь, и она уже десять лет свободна от наркотиков. Я люблю тебя, мама".

Джей Ди Вэнс с мамой Беверли (Фото: Х)