У двох курортних містах Єгипту сталися вибухи. Reuters пише про дрон та падіння снаряда

Сьогодні, 27 жовтня, на тлі бойових зіткнень між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС у двох єгипетських містах сталися вибухи. Reuters, посилаючись на джерела та офіційних осіб, пише про шістьох постраждалих у результаті падіння снаряда та удару дроном.

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Офіційний представник єгипетської армії полковник Гаріб Абдель-Хафез заявив, що "невідомий дрон" врізався в будівлю, що прилягає до лікарні в Табі – невеликому курортному місті, що межує з Ізраїлем.

Пізніше ще один снаряд упав біля електростанції у пустельному районі міста Нувейба, приблизно за 70 км від кордону, повідомили журналісти, посилаючись на два джерела в єгипетських службах безпеки.

Таба та Нувейба, розташовані на Синайському півострові в Єгипті, користуються популярністю у туристів.

Місцеві підтвердили журналістам, що чули вибухи і бачили дим, а також єгипетські військові літаки, що пролітали над головою.

22 жовтня танк ЦАХАЛ помилково обстріляв позиції єгипетських сил поруч із кордоном із сектором Гази. Ізраїль просив вибачення в Єгипту.

Того ж дня на КПП Рафах між Єгиптом і сектором Гази стався вибух у той час, коли кордон перетинав конвой із гуманітарною допомогою.

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