Ізраїльський танк помилково обстріляв позиції прикордонників Єгипту на кордоні сектору Гази

Танк ЦАХАЛ помилково обстріляв позиції єгипетських сил поряд із кордоном із сектором Гази. Ізраїль вже попросив вибачення в Єгипту, розпочато розслідування, повідомляє The Times of Israel.

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Пресслужба Сил оборони Ізраїлю повідомила, що в районі Керем-Шалом ізраїльський танк помилково обстріляв єгипетську прикордонну позицію.

За даними єгипетських джерел, постраждали два прикордонники. В офіційному повідомленні Каїра йдеться, що в результаті інциденту "легко поранено кількох військовослужбовців".

ЦАХАЛ заявив, що проводить розслідування цього інциденту та шкодує про те, що сталося. Ізраїль офіційно попросив у Єгипту вибачення.

Сьогодні на КПП Рафах між Єгиптом та сектором Гази стався вибух якраз у той час, коли кордон перетинав другий конвой із міжнародною гуманітарною допомогою.

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль, назвавши це вторгнення "Потоп Аль-Акси".

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що у відповідь почала операцію "Залізні мечі". 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни.

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