Ізраїльський танк помилково обстріляв позиції прикордонників Єгипту на кордоні сектору Гази
Танк ЦАХАЛ помилково обстріляв позиції єгипетських сил поряд із кордоном із сектором Гази. Ізраїль вже попросив вибачення в Єгипту, розпочато розслідування, повідомляє The Times of Israel.
Пресслужба Сил оборони Ізраїлю повідомила, що в районі Керем-Шалом ізраїльський танк помилково обстріляв єгипетську прикордонну позицію.
За даними єгипетських джерел, постраждали два прикордонники. В офіційному повідомленні Каїра йдеться, що в результаті інциденту "легко поранено кількох військовослужбовців".
ЦАХАЛ заявив, що проводить розслідування цього інциденту та шкодує про те, що сталося. Ізраїль офіційно попросив у Єгипту вибачення.
Сьогодні на КПП Рафах між Єгиптом та сектором Гази стався вибух якраз у той час, коли кордон перетинав другий конвой із міжнародною гуманітарною допомогою.
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