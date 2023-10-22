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Ізраїльський танк помилково обстріляв позиції прикордонників Єгипту на кордоні сектору Гази

Этот материал также доступен на русском
22.10.2023, 21:06
Ізраїльський танк помилково обстріляв позиції прикордонників Єгипту на кордоні сектору Гази - Фото
Ізраїльський танк Меркава (Фото - EPA)

Танк ЦАХАЛ помилково обстріляв позиції єгипетських сил поряд із кордоном із сектором Гази. Ізраїль вже попросив вибачення в Єгипту, розпочато розслідування, повідомляє The Times of Israel.

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Пресслужба Сил оборони Ізраїлю повідомила, що в районі Керем-Шалом ізраїльський танк помилково обстріляв єгипетську прикордонну позицію.

За даними єгипетських джерел, постраждали два прикордонники. В офіційному повідомленні Каїра йдеться, що в результаті інциденту "легко поранено кількох військовослужбовців".

ЦАХАЛ заявив, що проводить розслідування цього інциденту та шкодує про те, що сталося. Ізраїль офіційно попросив у Єгипту вибачення.

Сьогодні на КПП Рафах між Єгиптом та сектором Гази стався вибух якраз у той час, коли кордон перетинав другий конвой із міжнародною гуманітарною допомогою.

  • 7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль, назвавши це вторгнення "Потоп Аль-Акси".
  • Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що у відповідь почала операцію "Залізні мечі". 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни.
Сергій Бережний
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війнаІзраїльблизький східєгипетсектор Гази

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