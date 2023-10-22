Израильский танк по ошибке обстрелял позиции пограничников Египта на границе сектора Газа
Танк ЦАХАЛ по ошибке обстрелял позиции египетских сил рядом с границей с сектором Газа. Израиль уже принес Египту извинения, начато расследование, сообщает The Times of Israel.
Пресс-служба Сил обороны Израиля сообщила, что в районе Керем-Шалом израильский танк по ошибке обстрелял египетскую приграничную позицию.
По данным египетских источников, пострадали два пограничника. В официальном сообщении Каира говорится, что в результате инцидента "легко ранены несколько военнослужащих".
ЦАХАЛ заявил, что проводит расследование этого инцидента и сожалеет о случившемся. Израиль принес Египту официальные извинения.
Сегодня на КПП Рафах между Египтом и сектором Газа произошел взрыв как раз в то время, когда границу пересекал второй конвой с международной гуманитарной помощью.
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