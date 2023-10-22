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Израильский танк по ошибке обстрелял позиции пограничников Египта на границе сектора Газа

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2023, 21:06
Израильский танк по ошибке обстрелял позиции пограничников Египта на границе сектора Газа - Фото
Израильский танк Меркава (Фото - EPA)

Танк ЦАХАЛ по ошибке обстрелял позиции египетских сил рядом с границей с сектором Газа. Израиль уже принес Египту извинения, начато расследование, сообщает The Times of Israel

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Пресс-служба Сил обороны Израиля сообщила, что в районе Керем-Шалом израильский танк по ошибке обстрелял египетскую приграничную позицию.

По данным египетских источников, пострадали два пограничника. В официальном сообщении Каира говорится, что в результате инцидента "легко ранены несколько военнослужащих".

ЦАХАЛ заявил, что проводит расследование этого инцидента и сожалеет о случившемся. Израиль принес Египту официальные извинения.

Сегодня на КПП Рафах между Египтом и сектором Газа произошел взрыв как раз в то время, когда границу пересекал второй конвой с международной гуманитарной помощью.

  • 7 октября 2023 года ХАМАС совершил самую большую за последние годы атаку на Израиль, назвав это вторжение "Потоп Аль-Аксы".
  • Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ответ начала операцию "Железные мечи". 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны.
Сергей Бережной
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ИзраильвойнаЕгипетсектор газаБлижний Восток
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