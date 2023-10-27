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В двух курортных городах Египта произошли взрывы. Reuters пишет о дроне и падении снаряда

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2023, 14:46
В двух курортных городах Египта произошли взрывы. Reuters пишет о дроне и падении снаряда - Фото
Таба (Фото - ЕРА)

Сегодня, 27 октября, на фоне боестолкновений между Израилем и группировкой ХАМАС в двух египетских городах произошли взрывы. Reuters, ссылаясь на источники и официальных лиц, пишет о шестерых пострадавших в результате падения снаряда и удара дроном.

 
Официальный представитель египетской армии полковник Гариб Абдель-Хафез заявил, что "неопознанный дрон" врезался в здание, прилегающее к больнице в Табе – небольшом курортном городе, граничащем с Израилем.

Позже еще один снаряд упал возле электростанции в пустынном районе города Нувейба, примерно в 70 км от границы, сообщили журналисты, ссылаясь на два источника в египетских службах безопасности.

Таба и Нувейба, расположенные на Синайском полуострове в Египте, пользуются популярностью у туристов.

Местные подтвердили журналистам, что слышали взрывы и видели поднимающийся дым, а также пролетающие над головой египетские военные самолеты.

  • 22 октября танк ЦАХАЛ по ошибке обстрелял позиции египетских сил рядом с границей с сектором Газа. Израиль принес Египту извинения.
  • В тот же день на КПП Рафах между Египтом и сектором Газа произошел взрыв в то время, когда границу пересекал конвой с гуманитарной помощью.

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Оксана Житнюк
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